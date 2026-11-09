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Пак рекорд: Почти 3000 убити и инвалидизирани руски войници за ден в Украйна

09 ноември 2026, 9:28 часа 1108 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пак рекорд: Почти 3000 убити и инвалидизирани руски войници за ден в Украйна

2980 убити и инвалидизирани руски войници – това е равносметката за свършеното от украинската армия на 8 ноември, която представи официално украинският генщаб. Числото е нов дневен рекорд в пълномащабната война в Украйна – и е смразяващо кръвта.

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От началото на ноември, 2026 година, няма ден, в който украинският генщаб да е докладвал за по-малко от 2000 убити и инвалидизирани руски войници. Ако това се запази за целия месец, ще значи над 60 000 убити и инвалидизирани руски войници за 1 месец – досегашният рекорд е октомври, 2026 година, с над 54 000 убити и инвалидизирани руски войници.

Припомняме, че когато Михайло Федоров стана министър на отбраната на Украйна, той обяви цел от по 50 000 убити и инвалидизирани руски войници месечно. Според него, това е границата, при която руската армия ще бъде спряна по-бързо на бойното поле в Украйна. В днешната сводка на украинския генщаб са отчетени само 140 руски пехотни атаки по целия фронт - доскоро числото не падаше под 200, при това за над 140 поредни дни. Федоров вече не е министър, но бившият ръководител на ЦРУ Дейвид Петреъс коментира растящата успеваемост на украинците и посочи какво значи тя за руската армия – НАУЧЕТЕ ТУКБивш шеф на ЦРУ: Има много повече убити и инвалидизирани месечно, отколкото идващи нови войници в руската армия (ВИДЕО)

Източник: Украински генщаб

 

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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