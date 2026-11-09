"Ако предложите ракия в офиса - ще ви глобят": Асен Василев обвини властта, че не са оправали проблема

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев алармира в сутрешния блок на бТВ, че управляващите не са оправили рестриктивната мярка за ракията и на практика са я редактирали, но не съвсем. Той обясни, че новият вариант на предложението им предвижда глоби в случай, че предложите ракия в офиса или дядо ви донесе ракия да почерпи на сватбата.

Това е така, защото властта е предложила забрана на държането, предалагено и продажба на ракия в помещения, свързани със стопанска дейност. "Ако я предложите в офиса с ракия или на сватба, която винаги е в расторант, пак ще ви глобят", каза още Василев.

Напрежение заради ракията

Законът позволява варенето на ограничено количество ракия за лична употреба, продажбата е забранена.

Общественото напрежение обаче се породи от въпроса дали дори подаръкът или почерпката между близки и съседи може да доведе до солени санкции.

Припомняме, че преди месец финансовият министър коментира и режима за домашното производство на ракия, като увери, че държавата няма да ограничава производството за лична и семейна консумация.

Донев обясни, че домашната ракия се произвежда при специален режим и при намалени акцизни ставки, като е предназначена единствено за лична употреба от хора, които отглеждат лозя или други плодове и произвеждат алкохол от собствената си продукция. ОЩЕ: "Векове наред се е варила ракия": Казанджиите готови на грандиозни протести