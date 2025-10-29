Войната в Украйна:

Изненадата е факт: Третодивизионен тим изхвърли Берое от Купата на България

29 октомври 2025, 17:01 часа 894 прочитания 0 коментара

Третодивизионният Витоша Бистрица е на осминафинал за Купата на България! „Бистришките тигри“ отстраниха елитния Берое с 4:3 след изпълнение на дузпи. Редовното време и продълженията завършиха при резултат 0:0. Така приказката за „тигрите“ продължава.

В предишния кръг те елиминираха и Локомотив (Горна Оряховица).

Как се разви срещата 

Загуба за отбора след дузпи. • Defeat for the team after penalties.

Футболистите на Берое пропуснаха да поведат в края на първото полувреме. Удар на Исмаел Ферер се отби в гредата.

В 59-ата минута Факундо Константини прати топката в мрежата на Витоша, но попадението бе отменено заради засада. В последните секунди на редовното време Нене пропусна отличен шанс, останал сам срещу Калоян Петков.

В продълженията Берое продължи да атакува, но така и не съумя да отбележи. При дузпите играчите на Витоша вкараха 4 от петте удара от бялата точка, докато пропуски за гостите направиха Хуанка Пинеда и Факундо Константини.

Бойко Димитров
