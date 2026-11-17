Левски може да изпрати историческа 2026 година не само с шампионска титла, но и с още едно дългоочаквано признание. Защитникът на "сините" Кристиан Димитров се очертава като основен фаворит за наградата "Футболист на годината" в България. Това показва проучване на "Мач Телеграф" сред спортни журналисти. Ако бранителят спечели отличието, той ще сложи край на 25-годишното чакане на "Герена".

Кристиан Димитров може да изпревари големите имена от чужбина

Централният защитник изпраща една от най-силните години в кариерата си. Димитров беше сред основните фигури при спечелването на шампионската титла на Левски, като през голяма част от годината носеше и капитанската лента. Бранителят се представи убедително и в европейските турнири, а сред най-важните му моменти беше победният гол срещу Университатя Крайова за успеха с 1:0, който помогна на "сините" по пътя към основната фаза на Лига Европа.

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Шансовете му за индивидуалната награда се увеличават и заради проблемите на част от конкурентите. Кирил Десподов и Филип Кръстев бяха преследвани от контузии, докато миналогодишният победител Илия Груев също страдаше от травма, а сега получава ограничено игрово време в Лийдс. Сред останалите претенденти се открояват Ивайло Чочев от Лудогорец и Теодор Иванов от ЦСКА.

Четвърт век без победител от Левски

За последно футболист на Левски печели най-престижното индивидуално отличие в българския футбол през 2001 година. Тогава Георги Иванов - Гонзо триумфира за втори път в кариерата си. Още по-любопитното е, че от 2008 година насам нито един състезател на "сините" не е попадал в призовата тройка. Последен това постига Георги Петков, който завършва втори след Димитър Бербатов.

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