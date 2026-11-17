Два автомобила са се сблъскали челно на прав участък от пътя Монтана – Берковица - Петрохан – София около обяд днес. На място е загинала жена на 58 години, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирани от БТА. Ударът е бил между „Ситроен Ксара Пикасо“ с пловдивска регистрация и „Шкода Скала“ със софийска регистрация. Той е станал между селата Благово в община Монтана и Боровци в община Берковица. На място е загинала пътничката в единия автомобил, която е на 58 години. Пострадали няма, на двата автомобила са нанесени големи материални щети. Още: Жена загина при тежка катастрофа на магистрала "Тракия"

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни причините за катастрофата. В момента движението между Монтана и Берковица в района на катастрофата се извършва в едната лента. На място се правят огледи и измервания. При верижна катастрофа между тир и два микробуса в събота край Монтана загина мъж на 35 години от Тополовград, който управлявал единия от микробусите. Още: Тежка катастрофа с жертва на участъка, където загина Сияна