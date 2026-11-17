ЦСКА продължава с промените в своята академия, като този път привлече специалист, който има сериозен опит в школата на големия съперник Левски. Става въпрос за 39-годишния Манол Занев, който поема юношеския отбор на "червените" до 16 години. Любопитното е, че той е брат на бившия български национал Петър Занев, който вече работи като координатор в Академия "Димитър Пенев".

Бивш треньор на Левски пое юношите на ЦСКА

39-годишният наставник притежава треньорски лиценз УЕФА "А". Според "Тема Спорт" Манол Занев наследява на поста Йордан Юруков, който наскоро застана начело на третия отбор на ЦСКА в Югозападната Трета лига. Промяната се наложи, след като Даниел Моралес напусна "армейците", за да поеме Спартак Варна.

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Новият наставник на юношите има богат опит в работата с подрастващи. Именно в школата на Левски започва треньорската му кариера, като в продължение на пет години води набор 2007 и печели шампионската титла с него. Впоследствие Занев преминава през структурите на ЦСКА 1948 и Пирин Благоевград, където работи и с втория отбор.

Манол Занев вече дебютира начело на ЦСКА

За последно специалистът води представителния състав на Пирин във Втора лига. Той пое "орлетата" през януари 2026 година, но се раздели с клуба на 17 април. Занев вече направи дебюта си начело на ЦСКА до 16 години, като неговият тим отстъпи с 1:2 на Септември София. "Червените" заемат седмото място във временното класиране с 22 точки, колкото има и Левски.

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