40-ото издание на "Киномания" е подготвило богатство от предложения както за киноманите и меломаните, така и за любителите на всевъзможни форми на изкуството. Като незабравим спомен от първата Световна кинопанорама през 1987 г., на голям екран сега се завръща "Любовна магия" на Карлос Саура. За почитателите на джаза има две интригуващи събития – филмът "Всички обичат Бил Евънс" и филм-концертът с Братя Владигерови Трио, които ще направят мост към първото документирано джаз събитие в България. Документалният филм на Лиляна Бързева "НевиДимо" проследява магията около спектакъла на Веселка Кунчева по музика на P.I.F. "Дебютът" с Джулиан Мур изненадва с оригинални песни, написани от самия Джеси Айзенбърг за роля, която той създава специално за актрисата. С "Тишина" на режисьора Димитър Петков, отличен със "Златна роза", се отбелязват 95 години от рождението на скулптора Галин Малакчиев, а филмът "Без сценарий" е посветен на 70-годишнината на актьора Валентин Ганев.

"Любовна магия" ("El amor brujo") на Карлос Саура събира легендарните Антонио Гадес, Кристина Ойос и Лаура дел Сол. Показан в извънконкурсната програма в Кан през 1986 г. и на първото издание на "Световната кинопанорама", чийто наследник е фестивалът "Киномания", този визуален и музикален шедьовър потапя зрителите в магията на испанското фламенко и неговия огнен ритъм. Драмата, изпълнена с пламенна страст, е за млада жена, преследвана от духа на покойния си съпруг. Тя може да открие истинската любов само чрез магически танц, който я освобождава от проклятието на миналото. "Любовна магия" гледаме на 18 ноември от 19:30 ч. в "Люмиер" и на 21 ноември от 14 ч. в "Одеон". Прожекциите са съпътстващо събитие на галаконцерта на пианистката Венета Нейнска и китариста Георги Димитров – Жожо "Градините на Испания", които е на 23 ноември от 19 ч. в зала "България" под диригентството на Пабло Урбина.

Още: Официално: Избраха актьора, който ще изиграе новия Джеймс Бонд!

За тези зрители, които ценят джаза, е "Всички обичат Бил Евънс" ("Everybody Digs Bill Evans"), който донесе на Грант Джи "Сребърна мечка" за най-добър режисьор от Берлинале 2026. Разтърсващата биографична драма разказва за преломния период в живота на легендарния джаз пианист Бил Евънс след смъртта на неговия басист и близък приятел Скот Лафаро. Филмът разкрива вътрешния свят на един гений, който търси изцеление в музиката. Прожекциите са на 26 ноември от 20 ч. в "Люмиер", на 27 ноември от 20:30 ч. в "Одеон" и на 28 ноември от 20:45 ч. в Дом на киното.

Специален акцент в програмата тази година е филм-концертът с Братя Владигерови Трио, организиран от Джаzz+. През 1926 г. в Русе се случва събитие в особено място в историята на българския джаз – прожекция на датския ням филм "Крачун и Малчо: Слънце, лято и студенти", озвучена от джаз оркестър. Това е първото регистрирано в пресата джаз събитие в България. Точно 100 години по-късно братята Александър и Константин Владигерови – тромпет и пиано, заедно с барабаниста Стоил Иванов "Стю", ще вдъхнат нов живот на класическото нямо кино с музика, създавана в реално време. Джаз, суинг, български фолклор, балкански ритми и класически влияния ще се преплитат в свободна емоционална импровизация, вдъхновена от образите и действието на екрана. Внуци на големия български композитор Панчо Владигеров, Александър и Константин продължават традицията на съпровода на нямото кино и я преоткриват през съвременния музикален език. Самият Панчо Владигеров е акомпанирал на неми филми в Берлин в началото на XX век. Една вечер, в която историята се завръща на големия екран, нямото кино проговаря на езика на джаза, а миналото среща настоящето в неповторимо изпълнение на живо – на 28 ноември от 20 ч. в "Люмиер".

Музиката присъства и в българския документален филм "НевиДимо" на Лиляна Бързева. Той разказва историята на създаването на спектакъла "Невидимо дете" по музика на P.I.F. – среща между два театъра, повече от 20 артисти и различни сценични езици, събрани от режисьора Веселка Кунчева в един общ свят – света на Димо. Филмът надниква зад кулисите на този процес – в търсенията, съмненията, идеите, репетициите и в това как един артист може да продължи да живее чрез творчеството си. На 22 ноември от 17 ч. предстои прожекция в "Одеон" и среща с екипа. Ще го гледа и публиката в Пловдив, на 24 ноември в Lucky – Дом на киното. А в Стара Загора на 23 ноември в Държавния куклен театър зрителите ще се срещнат с Веселка Кунчева и режисьорката на филма Лили Бързева.

95 години от рождението на скулптора Галин Малакчиев (1931–1987) "Киномания" отбелязва с филма "Тишина" на Димитър Петков. В своя дебют в игралното кино режисьорът изследва конфликта между държавната власт и човека на изкуството. Филмът е отличен с Голямата награда "Златна роза" през 1990 г. Историята проследява скулптора Минчо Колев, който от години подготвя първата си изложба.

В един есенен ден на 1962 г. дългоочакваното събитие става реалност, но вместо поздравления изложбата предизвиква обществен скандал. Скулптурите му са изхвърлени, а по-късно са предадени за вторични суровини. Не закъсняват и предателствата. Филмът препраща към съдбата на Галин Малакчиев, чието смело, изпреварило времето си изкуство дълго остава пренебрегнато. В ролите са Христо Гърбов, Петър Попйорданов, Жорета Николова и Наум Шопов. "Тишина" гледаме на 20 ноември от 18:30 ч. в "Одеон", а входът е свободен, като билетите се взимат на място предварително – до изчерпване на местата.

Диалогът между изкуствата в програмата продължава със специална прожекция на документалния филм на Ема Константинова и Георги Тошев "Без сценарий". Филмът проследява актьора в конкретен отрязък от живота му между театралната премиера, радиостудиото и срещите с хората, които го познават отблизо, сред които Руси Чанев, Теодора Духовникова, Стефка Янорова и режисьорите Роберт Стуруа и Йерней Лоренци. "Без сценарий" е портрет без окончателни заключения – за професията и личността, за онова трудно уловимо присъствие, което превръща актьора в незаменим партньор. Единствената прожекция е на 4 декември от 18 ч. в "Одеон".

Последни билети остават за прожекцията на "Дебютът" с Джулиан Мур на 9 декември в кино "Люмиер". Филмът проследява срамежливата домакиня от Ню Джърси Мона, която неочаквано получава роля в мюзикъл на местния любителски театър. Джеси Айзенбърг създава образа специално за Мур, а в актьорския състав е и Пол Джаматти.

Билетите за "Киномания" са в продажба онлайн, на kinomania.bg и на касите на кината.