"За какво са тези пари": Мартин Димитров сигнализира, че 5,5 млрд. евро се губят в бюджета

Анатомия на едно бюджетно пропадане: Къде отиват 5,5 млрд. евро? Този въпрос постави депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров.

"19 млрд. евро нов дълг планира правителството за периода 2027–2029 г. 13,5 млрд. евро са предвидените бюджетни дефицити за същия период. Разликата е 5,5 млрд. евро! За какво ще бъдат използвани тези пари? В бюджетните документи няма достатъчно ясно обяснение", написа той.

По думите му има нещо още по-притеснително.

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"Правителството си дава възможност да тегли допълнителен дълг за капитализиране на държавни дружества – без конкретни суми и без списък на дружествата. Ако допълнителните 5,5 млрд. евро бъдат изтеглени при 3% лихва, това означава 165 млн. евро годишни лихви – колкото планираната икономия от 10% съкращение на разходите за заплати!", посочи Димитров.

Той има два въпроса към управляващите - за какво са тези 5,5 млрд. евро и кои държавни дружества ще получат пари и колко.

"Правителството да намали планираното теглене на дълг с тези 5,5 млрд. евро!", придова Димитров.

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