МВнР: България е солидарна с Полша

България е солидарна с Полша, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова след вчерашната стрелба в полския град Краков, при която шестима души бяха убити.

Тя изрази съболезнования на полския си колега Радослав Шикорски, както и на народа на Полша.

"Мислите ни са със семействата на загиналите, а на ранените, включително на полицаите, които са спрели нападателя, пожелаваме бързо възстановяване", написа в Екс Велислава Петрова.

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Атаката бе извършена в събота следобед в района на Главния пазарен площад в центъра на Краков. Полицията съобщи, че нападателят e подкарал автомобила си сред хората на площада и е започнал да стреля през прозореца по тях на случаен принцип с дългоцевно оръжие.

При нападението бяха убити шест души, а ранените са 16, включително двама полицаи и самият извършител.

Полският премиер Доналд Туск съобщи, че трима души са намерени мъртви в дома на извършителя, а по-късно полицията информира, че това са 53-годишния му баща, 52-годишната майка и 20-годишната му сестра.

Ясно е има ли пострадали българи при атаката в центъра на Краков