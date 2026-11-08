Шефът на НСИ: Годишната инфлация е над 6%, горивата са виновни

Годишната инфлация у нас, отчетена в предварителната оценка за октомври, е 6,1%, което е високо равнище. Както и в останалите страни от еврозоната, основен фактор за поскъпването са цените на горивата, коментира председателят на Националния статистически институт (НСИ) Атанас Атанасов.

"Инфлацията в много държави от еврозоната е висока. Освен Литва, държави като Франция и Гърция имат инфлация над 5%, която е близка до тази в България и за всички държави в еврозоната основният факт са горивата", обясни Атанасов.

Той посочи още, че НСИ изследва малко над 860 различни стоки и услуги и цените им отбелязват увеличение.

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"Има групи, при които ценовият ръст е по-голям", каза ръководителят на НСИ и като пример посочи сферата на транспорта, където поскъпването е с близо 30%.

"Специално при хранителните стоки имаме така наречената сезонност, т.е. в различните части на годината едни плодове, зеленчуци и хранителни стоки поевтиняват, а в други периоди цените им се покачват", разясни той.

Относно цените Атанасов каза, че във всяка държава може да се намери нещо, което е по-евтино, отколкото в друга. "Ако се вгледаме в някои неща, в България може да са по-евтини, отколкото в Гърция или обратното. На пазара винаги има аномалии. Те се случват, когато пазарът не е регулиран и не действа достатъчно ефективно", подчерта той.

"Цените в различните страни от Европейския съюз имат склонност да започнат да се сближават, защото имаме свободен пазар. Ние очевидно сме силно зависими от енергоизточниците, така че това ни се отразява. Въпреки голямото увеличение на горивата, което имахме през последната година, през последния месец те се успокоиха на едно високо ниво, но поне спряха да се покачват", добави Атанасов.

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Той прогнозира, че следващата година не ни очаква голямо увеличение на инфлацията.

Предварителната оценка на НСИ, публикувана на 3 ноември, сочи, че годишната инфлация в България, измерена чрез националната методология (ИПЦ), се ускорява до 6,1% през октомври спрямо 5,7% през септември, предаде БТА.

Измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) на Евростат, годишната инфлация у нас е достигнала 6% през октомври, докато в еврозоната се е покачила до 4%.