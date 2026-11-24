Френският рефер Жереми Пиняр ще ръководи историческото домакинство на ЦСКА срещу Трабзонспор в Лигата на конференциите. Двубоят е в четвъртък, 26 ноември, от 22:00 часа и ще бъде първият европейски мач на обновения стадион "Българска армия". Любопитното е, че назначението на французина връща приятни спомени на големия съперник на "червените" - Левски, който постигна една от най-запомнящите се свои европейски победи под негово ръководство.

Жереми Пиняр е добре познат на Левски и българския футбол

Френският съдия вече има опит с български отбори в международните турнири. На 21 юли 2022 година именно той ръководи двубоя между Левски и ПАОК от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Тогава "сините" постигнаха впечатляваща победа с 2:0 на стадион "Георги Аспарухов", която впоследствие се оказа решаваща за отстраняването на гръцкия тим.

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Пиняр е свирил и на българския национален отбор. На 2 юни 2022 година той ръководи срещата с Република Северна Македония от Лигата на нациите, завършила 1:1 в Разград.

Изцяло френска съдийска бригада пристига на "Армията"

Помощници на Жереми Пиняр за срещата с Трабзонспор ще бъдат Орелиен Друе и Ишам Закрани, а четвърти съдия ще бъде Марк Боленжие. За системата ВАР ще отговаря Бастиен Дешепи, подпомаган от Никола Ренвил. Всички представители на съдийския екип са от Франция.

Предстоящият сблъсък има особено значение за ЦСКА, тъй като европейският клубен футбол се завръща на "Българска армия" след повече от три години отсъствие. Последният международен мач на старото съоръжение беше на 27 юли 2023 година, когато "армейците" отстъпиха с 0:2 на румънския Сепси.

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