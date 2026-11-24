План от директора на "Топлофикация - София" Петър Петров за решаване на проблема с липсата на парно и топла вода в няколко райони на града очаква кметът Васил Терзиев. По думите на градоначалника продължават проблемите с ТЕЦ "Изток" и не е яснo дали след аварийните ремонти ситуацията ще се промени. Заради проблемите към момента не може да се осигури топлоподаване към студентските общежития, до академията на МВР и Американския колеж.

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"Какво е дългосрочното решение, какво е краткосрочното решение, колко ще струва, кой, какво трябва да направи. Оттам нататък ние като администрация, Общински съвет, държава, всички да запретнем ръкави и каквото е необходимо да направим, за да може хората да не студуват тази зима, защото аз разбирам колко е трудно. Това е наследен проблем, няма средства, няма достатъчно хора, които да извършат тези десетки километри подмяна и ремонти, но в крайна сметка не може да няма решение", коментира Терзиев.

По-рано от МОН определиха като безотговорно поведението на Столичната община и "Топлофикация-София", след като стотици студенти остават без парно и топла вода в разгара на отоплителния сезон. Въпреки отправените запитвания, от общината все още не са предоставили ясна информация кога проблемите ще бъдат решени, оплакаха се от ведомството. И подчертаха, че е недопустимо ръководствата на университетите и потърпевшите студенти да бъдат държани в неведение. ОЩЕ: МОН обвини Столичната община, че съзнателно не решава проблема с парното в Студентски град