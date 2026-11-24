Контузиите на крилата на ПСЖ Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия объркаха много сериозно плановете на парижани за зимния трансферен прозорец. Те останаха без алтернативи за фланговете си и ще търсят подходящ заместник приз януари. Но това може да обърка и сметките на английския шампион Арсенал, като двата клуба споделят една и съща трансферна цел за лявото крило - Антонио Нуса от РБ Лайпциг.

ПСЖ и Арсенал искат Антонио Нуса

Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия скъсаха предни кръстни връзки само в рамките на няколко седмици, като това оставя ПСЖ със само 3 опции за двете крила - Мика Годтс, Феран Торес и Сени Маюлу. Според авторитетното издание "АС", парижани ще търсят нови попълнения през зимата, като са готови да похарчат големи суми пари, за да привлекат заместник на Дуе и Кварацхелия от висока класа. Най-голямата цел пред ПСЖ е Антонио Нуса от РБ Лайпциг, но за него те имат голяма конкуренция в лицето английския шампион Арсенал.

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РБ Лайпциг иска 80 милиона евро за Нуса

Арсенал също има остра нужда от ляво крило, като през лятото продаде Габриел Мартинели и Леандро Тросар и купи само Христос Цолис. Антонио Нуса е високо ценен заради скоростта си и способността да се надиграва един на един. От началото на сезона норвежецът изигра 16 мача за РБ Лайпциг, в които вкара 7 гола и даде 8 асистенции. Според специализирания сайт "transfrermarkt", Нуса е оценен на 45 милиона евро, но като се има предвид добрата му форма, големия интерес и липсата на крила от висок клас, налични за продажба, "биковете" ще поискат около 80 милиона евро за звездата си.

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