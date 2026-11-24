Два дни след като югозападната ни съседка изпрати албанския премиер Еди Рама по живо и по здраво, сръбската жилка на официоза на властта в лицето на вестник "Нова Македония" не издържа на гласа на разума и се обади. В свое заглавие от днес медията нарича Рама "палач на македонските интереси", като медията се хваща за думите му пред БНТ за необходимостта от вписване на българите в македонската конституция.

Нещо, което не е български диктат, нито двустранен въпрос, а залегнало в европейската преговорна рамка, за която и самата Северна Македония се е съгласила и която Мицкоски обеща да промени още като дойде на власт, но това така и не се случва, защото не може.

"Нова Македония" посочва, че изявлението идва в много чувствителен период от пътя на европейската интеграция на Северна Македония, но и за дипломатическата ѝ стратегия към София и Брюксел, която би трябвало да ѝ донесе гаранции и определени отстъпки.

Странно какви гаранции имат предвид от Скопие, при положение, че еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви, че никоя държава не получава гаранции за ЕС. ОЩЕ: Дипломатически урок и гласът на разума: Пътят на Еди Рама от Скопие към София за правата на българите (ВИДЕО)

Както Дяволът Евангелието: "Нова Македония" за думите на Рама

"При такива обстоятелства всеки малък детайл е важен и жестът на Рама съвсем не е малък детайл, а дълбока стъпка във вътрешните работи на съседната ѝ Македония", пише още официозът на Мицкоски.

Нещо, което самият Рама отрече при визитата си в Скопие, казвайки, че не е човекът, който да казва на македонското правителство и македонския народ какво да правят.

Сръбската жилка в "Нова Македония"

Трябва да припомним, че вестникът е основан с решение на президиума на Антифашистко събрание за народно освобождение на Македония (АСНОМ), който пък знаем от историята, че се свиква по инициатива на Югославската комунистическа партия. С други думи медията е била под контрола с бившите югославски служби, които и сега влияят на развитието на Северна Македония и са една от причините в страната да има хибридна демокрация – според една от най-старите американски неправителствени организации „Freedom House“. С други думи това означава, че привидно има институции, избори и демокрация, но на практика нещата не са така. А най-ярък пример за това е отношението към македонските българи. За първи път „Нова Македония“ излиза на 29 октомври 1944 година в Горно Врановци и е смятан за първия документ на македонската писмена норма, но и за проводник на така наречения македонизъм. „Порталът novamakedonija.com.mk е ясно и силно потвърждение, че оставаме в линията, поставена от първия всекидневник на македонски език „Нова Македония” през далечната 1944 г. – да бъдем винаги с нашите читатели“, е описано в сайта на „Нова Македония“. Днес от страниците на вестника и онлайн изданието ясно се вижда речта на омразата срещу българите и България, явно отричане на български поризход, дезинофрамция и внушения. Освен това - днес "Нова Македония" е символ на липсата на свобода на словото и държавния констрол върху медиите. ОЩЕ: Парадоксът "Нова Македония": Омраза към България на страниците, българи в редакцията