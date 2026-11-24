Началото на декември може да донесе сериозно застудяване и температури, характерни за най-студените периоди на зимата. Това съобщава метеорологичната платформа "Метео Балканс", която обръща внимание на необичайната за последните години прогноза.

Според изданието предстоящото застудяване напомня за зимите от преди десетилетия, когато ниските температури в началото на зимния сезон са били нещо обичайно.

Зимите вече не са същите

През последните години усещането за зимата в България се промени значително. След 2000 г. по-сериозните застудявания все по-често се наблюдават в средата на януари или през февруари, а нерядко продължават сравнително кратко. Още: "Трябва да сме готови": Анастасия Стойчева обяви кога започва истинската зима

Ако актуалните прогнози се сбъднат, още в първите дни на декември страната ще бъде обхваната от студ, който мнозина свързват с най-суровите зимни периоди.

От "Метео Балканс" обаче подчертават, че едно по-интензивно застудяване не означава, че климатичните промени са спрели. Дори на фона на глобалното затопляне са възможни краткотрайни, но силни нахлувания на студен въздух.

Именно контрастът между подобни студени периоди и все по-честите топли интервали прави впечатление през последните години. Предстои да стане ясно колко дълго ще се задържат ниските температури и как ще се развие времето в началото на декември.