Бюджетът за ваучери за храна на работещите се изчерпа, става ясно от данни на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България (АОВХ). От там информират работодателите и служителите, че годишният таван на ваучерите за храна за 2026 г. в размер на 818 млн. евро, определен с бюджета за тази година, е достигнат.

Всъщност този край е предизвестен - още от началото на годината асоциацията предупреждава, че квотата за ваучери за храна няма да бъде достатъчна за цялата 2026 г. Причината - таванът е същият като през 2025 г., а търсенето е нараснало, като все повече работодатели предоставят ваучери за храна на над 850 хил. служители.

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Изчерпването на квотата означава, че стотици хиляди служители ще останат без ваучери за последните два месеца от годината. Тази ситуация създава изключително голямо напрежение, тъй като при растяща инфлация това ерозира покупателната способност на работещите и поставя работодателите в невъзможност да осигурят допълнителна социална придобивка на своите служители, посочва асоциацията.

В бюджета за 2027 г. квотата е увеличена до 1.5 млрд. евро, което ще позволи да бъдат обслужени всички поръчки за ваучери още през първите седмици на януари, ако сумата бъде гласувана такава при четенето на закона за бюджета, посочват операторите. Те призовават Народното събрание да приеме квотата за 2027 г. така, както е определена в проектозакона за държавния бюджет.

На този фон е важно да се уточни, че договорите, картите и сметките на служителите остават активни. Служителите ще могат да пазаруват с наличните средства по картите си, а работодателите трябва да уточняват с операторите на ваучери за графика на поръчките.

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Към днешна дата ваучери получават 835 хил. служители при 2.5 млн. наети по данни за 2025 г., което прави една трета от всички работещи. Максималната сума, която един служител може да получи във вид на ваучери до края на миналата година беше 200 лв., а сега - 102.6 евро.