Тарторът на Сектор Г коментира новоназначения изпълнителен директор на ЦСКА

Тарторът на Сектор Г Иван Велчев - Кюстендилеца направи коментар за новоназначения изпълнителен директор на ЦСКА - Вангел Вангелов, който замени на поста подалия оставка Радослав Златков. Кюстендилеца коментира, че според него това е най-доброто решение, като е убеден, че Вангелов ще свърши повече работа от всички до тук. Мнението на Велчев бе споделено като коментар под Фейсбук публикацията на ЦСКА за назначението на Вангелов.

"Най-доброто решение, убеден съм, че ще свърши повече работа от всички до тук!", написа Иван Велчев, гласувайки пълно доверие на избора на ръководството на ЦСКА за нов изпълнителен директор. Иначе Велчев многократно критикува и главния скаут Методи Томанов, който продължава да работи на "Армията", докато търпи критики за слабата селекция на отбора в последните няколко прозореца.

Що се отнася до Вангел Вангелов, от ЦСКА информираха, че той е бил с основна роля за стабилизирането на оперативните процеси при "червените", тъй като в последните месеци имал консултантски функции към ръководството. Това означава, че Вангелов бързо ще влезе в час с процесите на стадион "Българска армия", където опитват да се стабилизират след тежкия старт на сезона и множеството промени по състава.

🔴 Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА. С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова...