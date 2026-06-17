Трансферен удар: Новакът в елита обяви трима нови за ден, прибра и кадър на Лудогорец

Единственият новак в Първа лига за следващия сезон Дунав Русе направи истински трансферен удар. “Драконите“ привлякоха трима нови футболисти само за един ден. Става въпрос за юношата на Лудогорец Илкер Будинов, португалецът Андре Алвеш и вратаря Пламен Пепеляшев. Те обявиха официално новите си попълнения с публикации в социалните мрежи. Първи беше представен Будинов, последван от Алвеш, а трети беше Пепеляшев.

Илкер Будинов е част от Дунав Русе

Ето какво написаха от Дунав Русе за привличането на Илкер Будинов: “Будинов е футболист, който може да покрива няколко позиции по десния фланг. Неговите скорост, енергия и работоспособност го правят играч, способен да бъде полезен както в защита, така и в атакуващата фаза на играта. В Дунав вярваме, че успехът се гради от характери. От хора, които не се страхуват от работа, отговорност и битка за всяка топка. Именно такъв футболист е Илкер Будинов. Добре дошъл в Русе, Илкер!“

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Андре Алвеш ще стяга защитата на “драконите“

Андре Алвеш е 24-годишен португалски защитник, който до миналия сезон е играл само в родината си. След това прави трансфер в Чехия, а от следващата кампания ще стегне защитата на Дунав Русе. “Висок 185 сантиметра, силен във въздуха и комфортен при играта с топка, Андре е от онези модерни централни защитници, които не просто разрушават атаките на съперника, а помагат за изграждането на собствените“, написаха “драконите“ за Алвеш.

Пламен Пепеляшев остава в елита

Пламен Пепеляшев също е минал през школата на Лудогорец, но не е неин продукт. През миналия сезон беше част от Първа лига, но с отбора на Добруджа. Сега остава в елита, но с екипа на Дунав. Ето какво написаха русенци за него: “Пламен е истинско присъствие под рамката на вратата със неговия сериозен ръст - 195 см. Пътят му преминава през школата на Лудогорец и професионалния футбол в Добруджа, а сега пред него стои нова възможност – да продължи развитието си в Първа лига с екипа на Дунав“.

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