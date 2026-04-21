Трансферна цел №1 на ЦСКА - „армейците“ искат да си върнат най-младия капитан в историята на клуба

21 април 2026, 10:18 часа 842 прочитания 0 коментара

В ЦСКА работят усилено по лятната селекция в тима като ръководството и треньорският щаб вече имат изготвен списък с футболисти, които евентуално да привлекат след края на настоящия сезон. На първо място в него е юношата на „армейците“ Валентин Антов. Централният защитник влезе в историята на клуба, след като преди години се превърна в най-младия капитан на „червените“. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“.

Валентин Антов се възстанови от тежка травма

В момента Валентин Антов е собственост на втородивизионния италиански Монца. Българският национал обаче няма нито един мач за тима през този сезон, тъй като дълго време се възстановяваше от скъсана кръстна връзка. Централният защитник вече е напълно здрав и дори попадна в групата на отбора за двубоя със Сампдория в Серия Б, но остана неизползвана резерва.

Валентин Антов ЦСКА

Защитникът ще стане свободен агент след края на сезона

Антов има договор с Монца до края на този сезон. 25-годишният българин обаче няма да получи предложение за неговото удължаване и на 1 юли ще стане свободен агент. Именно от тази ситуация искат да се възползват в ЦСКА. „Червените“ шефове се надяват, че ще успеят да склонят бранителя да облече отново екипа на „армейците“ и да се събере с Христо Янев, който му даде път в професионалния футбол.

Именно настоящият треньор на ЦСКА направи Валентин Антов най-младия капитан в историята на българския гранд като му даде лентата в мача срещу София 2010 от турнира за Купата на България. Двубоят се игра на 19 август 2015-та, а защитникът бе капитан на „армейците“ в последния близо половин час. Тогава Антов бе на 14 години, 8 месеца и 16 дни – рекорд неподобрен и до днес.

ОЩЕ: Отлични новини за феновете: Стана ясно кога ЦСКА ще открие новата „Армия“

Бойко Димитров
