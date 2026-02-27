Треньор, изгонен от Наско Сираков, се прехласна по футболист на Левски - обяви го за "Играч на сезона"

Бившият наставник на Левски Станислав Генчев, който на практика бе изгонен от мажоритарния собственик Наско Сираков заради разминавания във виджанията им, сега се изказа изключително ласкаво за Майкон. Според треньора на Локомотив София, Майкон безспорно е най-добрият играч на Левски за сезона. Генчев смята, че Майкон е сърцето и душата на отбора, като освен това счита, че е много постоянен в изявите си.

Станислав Генчев похвали Майкон и Левски

„Безспорно Майкон е играчът на сезона за Левски. Той е сърцето и душата на отбора. Изключителен футболист, който е много постоянен. Това е футболист, който не мога да се сетя да е направил слаб мач, даже не знам да има и среден двубой. Това е футболистът, който прави най-силно впечатление в цялото българско първенство“, заяви Генчев пред Dsport.bg.

Треньорът, който си тръгна от Левски преди малко повече от година, коментира: "Левски е лидер и това не е случайно. Те показват голямо постоянство от началото на сезона. Това е признак за класа. Не се сещам Левски да е изиграл два слаби мача един след друг от началото на първенството. След грешка следващия мач е веднага е добър за Левски. Това ги изстреля на първо място с толкова голям точков аванс."

Именно Локомотив София на Станислав Генчев е следващото изпитание за Левски по пътя към спечелването на първа титла на България от 2009 година насам. Двубоят между двата тима ще се състои на стадион "Георги Аспарухов" в неделя от 17:15 часа.

