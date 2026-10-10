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Треньорът на Ботев Пловдив: Сбъднахме мечтата на г-н Филипов, това беше най-трудният мач в кариерата ми

10 октомври 2026, 23:11 часа 921 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Треньорът на Ботев Пловдив: Сбъднахме мечтата на г-н Филипов, това беше най-трудният мач в кариерата ми

Старши треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев говори след победата на неговия тим с 1:0 над Славия. Срещата бе много емоционална, тъй като се изигра пред пълни трибуни на стадион "Христо Ботев" в памет на покойния Илиян Филипов. "Жълто-черните" фенове бяха подготвили специална хореография с лика на бизнесмена. След края на мача Генчев призна, че това е бил най-трудният мач в неговата треньорска кариера. Той все пак отчете, че победата е била напълно заслужена.

Признанието на Генчев след победата на Ботев

"Победата е напълно заслужена предвид показаното на терена. Благодарни сме на футболистите и на феновете за подкрепата. Изключително важен мач за нас, за да трупаме точки. Пред нашите фенове бяхме задължени да постигнем победа. Лично за мен, това е най-трудният мач в кариерата ми. На мен и на моя щаб ни беше много трудно. Направихме всичко възможно нашето поведение да не повлияе на футболистите, защото и те са хора. Няма как това да не им повлияе това, което се случи", призна си Генчев.

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Станислав Генчев

"Очаквах мачът да е труден. Така и стана. Мога да кажа, че през първото полувреме имаше известно напрежение, но с течение на мача те се отърсваха от това напрежение и дори можехме да отбележим още попадения. Винаги съм държал моята роля да е изцяло свързана със спортно-техническата част. Ще направим всичко възможно отборът да се развива игрово, защото има потенциал. Нашите фенове са много важни, мечта на господин Филипов беше стадионът да е пълен, а следваща мечта му бе Ботев да играе в Европа", каза още наставникът на "канарчетата".

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Ботев Пловдив Станислав Генчев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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