Раздяла в Ботев Пловдив - човек от щаба на Генчев преминава в Левски

Раздяла в Ботев Пловдив. Един от хората в щаба на старши треньора Станислав Генчев напуска клуба. Става въпрос за Илиян Геренски, който бе анализатор на родния специалист. Новината бе обявена от самия него в профила му в социалните мрежи. Геренски напуска клуба след четири години. По информация на "Gong.bg" той ще премине в Левски, където ще бъде в ролята на скаут.

Илиян Геренски напуска Ботев Пловдив след 4 години

"Разделите никога не са лесни, но понякога са неизбежни, ако искаме да продължаваме да се развиваме, да израстваме и да предизвикваме себе си. Днес ще бъде последният ми мач като част от Ботев Пловдив. Един емоционален ден, който носи още по-специално значение, тъй като срещата ще се изиграе в памет на нашия президент Илиян Филипов. Човек с огромно сърце, който помогна на мен и моето семейство в един от най-трудните за нас моменти!

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Поглеждайки назад, осъзнавам, че всеки човек, когото срещаме по пътя си, има на какво да ни научи. Вярвам, че едно от най-ценните неща е да успеем да вземем по нещо от всеки, с когото пътищата ни се пресичат, и да го използваме, за да ставаме по-добри както в професионален, така и в личен план. Благодаря на всички треньори, футболисти, колеги и хора зад кулисите, с които имах привилегията да споделя този път. Ботев ще остане завинаги част от моето сърце", написа Геренски.

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