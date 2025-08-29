Треньорът на Ботев Враца: Победихме "един от най-добрите отбори в България" с четирима болни в състава си

Наставникът на Ботев Враца Христо Янев даде свото мнение за представянето на тима при победата над Черно море. "Зелените" постигнаха минимален успех с 1:0 във втория мач от седмия кръг на Първа лига. Те нанесоха първата загуба на "моряците" за сезона и се доближиха само на 2 точки до тях. Това е четвърти пореден мач без допуснат гол за тима на Христо Янев, който след края на срещата разкри, че няколко от играчите му са играли с проблеми.

Янев похвали играчите си и оцени високо съперника

Янев похвали играчите си за представянето срещу Черно море, който определи като третия по сила отбор в България: "Искам да поздравя момчетата за тази победа. Знаем къде бяхме преди няколко месеца, знаем какъв път изминахме. Шапки долу за момчетата, които играха днес. С вируси играха и Мартин Петков, и Ради Цонев, и Божидар Пенчев, и Аймен Суда. Спечелихме единоборствата и заслужено спечелихме срещу Черно море", започна родният специалист.

"Ние искаме да представляваме различен отбор. Искам за нас да се говори, че се развиваме в правилната посока и развиваме български футболисти. Изключително щастлив и горд съм от работата ни. Победихме третия отбор в България. В момента качеството на отбора е малко по-различно. Стараем се много в тренировъчния процес да сме перфектни, защото това е много важно. Надявам се да задържим ентусиазма на феновете и да докараме дори повече на стадиона, защото този отбор има потенциал", каза още Янев след победата.