Христо Янев надхитри Илиан Илиев и нанесе първа загуба на Черно море в Първа лига

Ботев Враца надхитри Черно море във втория мач от седмия кръг на Първа лига. "Зелените", водени от Христо Янев, постигнаха минимален успех с 1:0 във Враца. Автор на единственото попадение в двубоя стана Владислав Найденов. Домакините бяха много близо до това да направят преднината си по-убедителна, но гредата ги раздели от втори гол. Това е първа загуба за "моряците" от началото на сезона.

"Моряците" потънаха във Враца

Първата добра възможност в мача бе за гостите от Варна. Густаво Франса бе изведен на отлична стрелкова позиция в 22-а минута, но не успя да реализира шанса да открие резултата. Домакините отговориха с удар на Хосе Гайегос, който по никакъв начин не затрудни Пламен Илиев. В 40-ата минута врачани можеха да поведат, след като Живко Атанасов бе близо до това да си отбележи автогол, но топката излезе в корнер. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

Владислав Найденов донесе победата на Ботев Враца

Второто полувреме започна равностойно, но домакините бяха по-настъпателни и логично стигнаха до попадение в 50-а минута. Врачани се понесоха в бърза контраатака, при която Владислав Найденов пое топката от собствената си половина и направи страхотен пробив, завършил с шут към вратата на Пламен Илиев. Ударът му срещна крака на Влатко Дробаров, което заблуди родния страж и топката се оказа в мрежата му. Десетина минути по-късно "зелените" бяха близо и до второ попадение, но опитът на Даниел Генов срещна гредата.

До края на срещата така и не се стигна до други опасни ситуации пред двете врата и Ботев Враца се поздрави с трите точки след последния съдийски сигнал. Така "зелените" се доближиха на две точки от Черно море, който се намира на 5-о място във временното класиране. Тимът на Христо Янев има актив от 10 точки, докато варненци са с 12.

