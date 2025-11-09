Треньорът на ЦСКА 1948: Малшанс – рикошети, греди – не иска и не иска да влиза

Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов бе много разочарован от поражението на неговия тим от Черно море. Двубоят от 15-ия кръг на родната Първа лига, който се игра на стадион „Витоша“ в Бистрица, завърши при резултат 1:0 за гостите от Варна. След последния съдийски сигнал наставникът на домакините отдаде поражението на малшанс. Той сподели, че тимът му е направил всичко по силите си, за да спечели, но топката просто не е искала да влезе в мрежата.

Стоянов бе категоричен, че тимът на ЦСКА 1948 е искал повече победата в мача срещу Черно море, но късметът им е обърнал гръб. Все пак той поздрави „моряците“ за успеха и допълни, че варненци са много сериозен съперник със силен треньор в лицето на Илиан Илиев.

„Трябва да сме по-агресивни“

„Днес малшанс. Не ни искаше голът, искахме повече победата. Играхме срещу сериозен съперник, с наистина силен треньор. Можем да ги поздравим за победата. Искахме повече победата, видя се, късметът не беше на наша страна днес. Нонстоп имаме тренировки със завършване. Има го това нещо във футбола. Не иска да влиза и не иска да влиза“.

„Видяхте – рикошети, греди – като не иска, не иска. Не е приятно, гледаме си следващите мачове и така. Игрово не мисля, че трябва да променяме нещо – трябва да сме по-агресивни, само голът ни липсваше. Имаме един-двама контузени“, обясни Иван Стоянов.

ОЩЕ: Автогол реши битката между ЦСКА 1948 и Черно море, варненци направиха голяма услуга на Левски