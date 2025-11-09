Треньорът на Лудогорец отчете своя грешка и обясни от какво имат нужда "орлите"

Временният старши треньор на Лудогорец Тодор Живондов даде своето мнение след поредното разочароващо представяне на "орлите" и загубата с 2:3 от Арда Кърджали в двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Специалистът отчете, че може би е трябвало да бъде по-конкретен в своите указания, защото е очаквал от възпитаниците си да завършват по-директно своите атаки. Според наставника на разградчани са им нужни спокойствие и освежаване.

Живондов: На Лудогорец му трябва постоянна и силна игра, а не да гледа Левски

„Не можахме да се справим с контраатаките на Арда. Отделно смятам, че трябваше да завършваме атаките по-директно, за да не се случват тези на Арда. На разборите може би е трябвало да бъда по-конкретен. Очаквах да се опитват повече да задържат топката. Имаха добър нисък блок, въпросът беше да намерим нашите решения. Трябва да видим оттук нататък как Лудогорец наистина да почне да побеждава“, заяви Живондов след поражението на Лудогорец от Арда.

„На Лудогорец му трябва постоянна и силна игра, а не да гледа Левски. След като имаме такива проблеми, въпросът е как да се решат по най-бързия начин. Ние трябва да започнем да печелим, но съм убеден в едно – отборът има нужда от спокойствие и освежаване. Очаквах да се справя по-добре, всички останали въпроси са към ръководството“, заяви специалистът за бъдещето си начело на „зелените“.

