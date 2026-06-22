Перничанинът, който блестеше с екипите на Миньор и Металург, но се превърна в емблема на Левски

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

През годините в Левски са играли някои от най-добрите футболисти в България. Някои от тях са успявали да се наложат на стадион „Георги Аспарухов“, други – не. Една малка част от всички играчи, преминали през съблекалните на „Герена“ обаче, са успели да се превърнат в легенди на „сините“ и да останат завинаги в спомените на феновете, както и в славната история на българския гранд.

Кирил Ивков стартира кариерата си в Металург Перник

Кирил Ивков е роден на 21 юни 1946 година в Перник. От малък той е запленен от футбола и през 1955-та влиза в школата на местния Металург. Ивков преминава през всички формации на тима, за да направи официалния си дебют за първия отбор през 1962-ра. Но само след три сезона при „червено-сините“ защитникът преминава в градския съперник – Миньор.

В първия си сезон в Миньор Ивков записва 33 мача в Южната Б група и помага на тима да се класира за елита. Следващата кампания също е изключително успешна за бранителя. Той изиграва 30 двубоя в А група и привлича погледите на редица от топ тимовете у нас. Най-ценните му качества са спокойствието и точността, с които играе.

Мечтаният трансфер в Левски

През лятото на 1967 Кирил Ивков прави мечтания трансфер и преминава в Левски. Той много бързо се утвърждава като един от водещите футболисти на „сините“. Още в първия си сезон на „Герена“ бранителят вдига титлата на България. На следващата година Ивков и Левски печелят „златен дубъл“ – титла и Купа. По това време Кирил Ивков вече е неизменна част и от националния отбор на България, с който печели сребърните медали на Олимпийските игри в Мексико през 1968-ма.

Левски и Ивков печелят още два пъти титлата в А група – през 1973/74 и 1976/77, както и три пъти Купата на България – през 1970/71, 1975/76 и 1976/77. За общо 11 сезона на стадион „Георги Аспарухов“ защитникът записва 374 мача за „сините“ във всички турнири, в които реализира 14 попадения. С Левски играе три пъти на 1/4-финали на европейските клубни турнири – веднъж за Купата на УЕФА и два пъти за КНК. Той е капитан на родния гранд в емблематичните мачове с Барселона и с Атлетико Мадрид.

Защитникът е двукратен носител на наградата „Футболист №1 на България“

Благодарение на страхотните си изяви, защитникът е избран за „Футболист №1 на България“ през 1974-та и 1975-та. През 1973-та Ивков е удостоен със званието „Заслужил майстор на спорта“, а година по-късно участва с националния отбор на Мондиала в Западна Германия.

Кирил Ивков напуска Левски през 1978-ма и преминава в Етър Велико Търново. Той играе на стадион „Ивайло“ само един сезон, а през лятото на 1979-та слага край на бляскавата си кариера на 33-годишна възраст.

Кирил Ивков си отиде от този свят точно на рождения ден на Левски

След края на състезателната си кариера Кирил Ивков решава да остане близо до футбола и завършва треньорски курс в тогавашния ВИФ „Георги Димитров“. През януари 1980-та той е назначени за помощник на националния селекционер Атанас Пържелов. Ивков работи 2 години в представителния тим.

През 1985-та Кирил Ивков поема юздите на любимия си Левски. Той обаче остава само един сезон на стадион „Георги Аспарухов“, въпреки че печели Купата на България. След това води последователно Етър Велико Търново, Осъм Ловеч, Сливен, Спартак Варна и кипърския Етникос. След края на треньорската си кариера той отново се завръща на „Герена“ като шеф на детско-юношеската школа.

Кирил Ивков си отиде от този свят на 24 май 2025-та – точно на рождения ден на неговия любим Левски. Легендарният бранител обаче завинаги ще остане в спомените на феновете на „сините“ със своето футболно майсторство, както и с лоялността си към клуба, който му даде толкова много.

Автор: Бойко Димитров

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