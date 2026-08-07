Кой има имен ден днес, 7 август 2026 г. Честито!

На 7 август имен ден празнуват всички, които носят името Валери, Валерия и Марин. На този ден църквата почита Св. мъченици Марин и Астерий. В дните на езическите царе Валериан и на неговия син Галиен в Рим живял един честен и добродетелен велможа, на име Астерий, който изповядвал Христовата вяра. Той бил знатен и богат човек и се ползвал с благоразположението на царете. По време на гоненията, които бил повдигнати срещу Христовата Църква, Астерий строго пазел благочестието, без да крие своята вяра в Господа Иисуса Христа.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни!

***

Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

***

Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

***

Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

***

Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през август 2026 г.

Снимки: iStock