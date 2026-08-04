Тръмп се сети, че петролните компании печелят безсрамно много (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че големите петролни компании правят "прекалено много пари" от високите цени в резултат на недостига на суров петрол заради войната в Иран. Тръмп стори това пред репортери в Белия дом.

"Не ми харесва. Те правят прекалено много пари, не сте ли съгласни? Заради недостига те правят прекалено много пари", каза държавният глава на САЩ. Но не коментира кой предизвика поредната война, която вдигна цените - от около 60-65 долара на барел, до почти 120 долара за барел, сега около 80 долара за барел - ОЩЕ: Разследване дали Тръмп и антуража му печелят милиарди заради войната в Иран с измама: Любимият вестник на президента на САЩ го поиска

Trump:



Oil companies are making too much money. I don't like it.



Chevron, too much money. ExxonMobil, too much money.



When you look at one company that made 12 times more than what they made the year before, they gotta give some of that back to the public. pic.twitter.com/9UdZ9G7xYO — Clash Report (@clashreport) August 3, 2026

По-рано Тръмп призова петролните компании да намалят цените на бензина за американските потребители в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

Тръмп разкритикува поименно главния изпълнителен директор на "Шеврон" (Chevron) Майк Уирт, че по време на телевизионно интервю не е отдал заслуженото на усилията на Белия дом да помогне на петролната индустрия, включително чрез достъп до пазара във Венецуела, посочва БТА, позовавайки се на "Ройтерс" и АФП.

По-високите цени на горивата и опасенията за поскъпването на живота в САЩ представляват политически риск за Републиканската партия, която подкрепя Тръмп, преди междинните избори през ноември. Тези рискове увеличават вероятността републиканците да загубят мнозинството си в Камарата на представителите и евентуално контрола си над Сената, горната камара на Конгреса. Ако това стане, следващите 2 години от последния мандат на Тръмп в Белия дом ще станат много трудни, защото Конгресът няма да е просто гумен печат за политиката и законодателството, което иска да прокара - Още: