Взрив до хотел в Дамаск, където трябваше да отседне Макрон

В сирийската столица Дамаск са избухнали взривни устройства близо до хотел, в който е трябвало да отседне френският президент Еманюел Макрон, съобщи източник от службите за сигурност. Телевизионни кадри показват струи дим, издигащи се в небето над града. Засега липсва информация за евентуални жертви или за мащаба на щетите.

До момента нито една групировка не е поела отговорност за инцидента.

От Елисейския дворец съобщихат, че Макрон не е чул никакви експлозии, докато е пътувал за среща със сирийския президент в Народния дворец в Дамаск.

Френският президент пристигна в Сирия на знакова визита, станала първото посещение на държавен глава от западната държава след падането на Башар Асад, свален от власт през декември 2024 г. от Аш Шараа.

French President Macron and Syrian President Ahmad al-Sharaa visited the Umayyad Mosque in Damascus. pic.twitter.com/0idNXP07fu — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Макрон е на посещение с бизнес делегация, за да обсъди регионалната сигурност, както и възможностите за бизнес и инвестиции.

Френският президент беше посрещнат на летището в Дамаск от сирийския външен министър Асаад ал-Шибани.

"Дойдох, за да изразя ангажираността на Франция към сирийския народ. За суверенна Сирия, обединена в своето многообразие и живееща в мир със съседите си. Нека заедно отворим нова глава на стабилност и мир", написа Макрон в платформата X.