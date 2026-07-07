Дежа вю: Слави Трифонов с нов залп срещу МВР и Демерджиев с обвинения за... "Петрохан"

"Да пазиш педофилска секта - в това няма нищо достойно. Не разбирате ли, че Вие правите точно това? ... Или Вие се правите на луд, или нас ни правите на луди. Да не би защото искате да ставате главен прокурор и Ви трябват гласовете на ПП и ДБ, и затова скатавате случая "Петрохан“, за да ги пазите? Това ли е? Ако е това, поне постъпете достойно и си признайте. ... Започнахте да се криете зад прокуратурата и да обвинявате миналото редовно правителство, при положение че те бяха единствените, които изнасяха информация по този отвратителен случай." Това са само част от думите на лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов в своя поредна публикация по темата с трагедията в планинската хижа от февруари 2026 г.

Именно с тази тема ИТН се опита да се прероди политически и да използва темата за предизборни цели, въпреки че участва в редовното правителство с ГЕРБ, ДПС и БСП, свалено от протестите на стотици хиляди души в цялата страна.

Текстът на Трифонов е част от писмо до вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с участието на министъра в понеделник в ефира на БНТ, където бе попитан за разследването около случая "Петрохан".

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"Гледах вчера Ваше интервю по БНТ, в което Вие говорихте за случая "Петрохан“. Всъщност Вие не точно говорихте, а словоблудствахте. Вие сте се опиянили от ролята си на министър на вътрешните работи, давате интервюта навсякъде, станали сте като главен редактор на жълт вестник, разпространявате слухове без доказателства и, когато стане дума за Петрохан, почвате да се изхвърляте, да лъжете и да говорите пълни глупости.

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В случая вчера, в интервюто Ви по БНТ, Вие започнахте сам да разпространявате слухове за самоубийства и убийства, при положение че експертизите са във Вашите ръце и Вашите специалисти много добре са Ви обяснили какво се е случило. Започнахте да се криете зад прокуратурата и да обвинявате миналото редовно правителство, при положение че те бяха единствените, които изнасяха информация по този отвратителен случай. Задавахте въпроси кои политици са били ангажирани с този случай, кои са финансирали тази секта…", пише още шоуменът, чиято формация остана извън парламента.

"Крайно време е, независимо от Вашите властови щения и независимо от ролята Ви на редактор на жълт вестник, Вие да изнесете истината по разследването на случая "Петрохан", призовава за пореден път Трифонов.

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