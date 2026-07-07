1000 дрона дневно по Москва и Путин ще схване: Числата на разпада на Русия и Z-псувните с тях (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Когато вече не 100 дрона летят към Москва, а 1000 - той ще разбере" - това каза в интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски, визирайки руския диктатор Владимир Путин. Зеленски вече смята, че войната в Украйна ще се реши в небето - ОЩЕ: "Небето ще реши изхода от войната": Зеленски говори за нов етап от конфликта с Русия

Зеленски заяви и, че разширяващата се кампания на Украйна с удари с далекобойни дронове е предназначена за режима на Владимир Путин - да усети по-добре какво е война, Путин "да я почувства лично". "Щом започне да я усеща лично... ще видите съветници, които го призовават да се премести някъде отвъд Урал. Колкото по-далеч е Путин от Москва, толкова по-близо ще бъде краят на войната", убеден е украинският президент. Той говори на фона на съобщение от страна на британско-украинската компания за военни технологии Firebolt Engineering. Тя обяви, че нейният дрон-прехващач Griffen с реактивен двигател е свалил потвърдено руски дрон-камикадзе клас "Шахед" ("Геран-2") за първи път. Griffen може да лети с над 350 км/ч, да работи на височина над 7500 метра и да покрива до 120 км.

Firebolt Engineering said its Griffen jet interceptor drone downed a Russian Shahed/Geran-2 kamikaze drone for the first time. The British-Ukrainian company called it Ukraine’s first confirmed Shahed kill by a jet-powered interceptor drone. Griffen can fly over 350 km/h, operate… pic.twitter.com/c8HlsSUHiN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2026

Преформатиране на Руската федерация

Вчера, 6 юли, Украйна успя да порази най-голямата руска рафинерия – тази в Омск. Цели 8% от суровия петрол в Русия годишно се преработва там т.е. предприятието преработва около 21 млн. тона суров петрол всяка година. Куп псувни по този повод избълва Z-блогъра Евгений Голман, който ругае как "хохлите" имали за задача да разбият Омската рафинерия и пита има ли президент, който да вземе решения. Езикът му е изключително цветист - ОЩЕ: 10 от 10: Най-голямата стратегическа рафинерия на Русия е в пламъци - 2700 км не са пречка за Украйна (ВИДЕО)

Russian pro-war blogger Yevgeny Golman reacted angrily to the Ukrainian drone strike on the Omsk Oil Refinery, calling for the Omsk region to be sealed off "in four rings" and demanding decisive action from Russia's leadership. In the video, he criticized government ministries… pic.twitter.com/R8AhRnShvy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2026

More footage from the Omsk Oil Refinery shows the facility burning while automatic rifle fire can be heard in the background, engaging incoming Ukrainian FP-1 drones. #Ukraine pic.twitter.com/rANwZaqlEM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2026

В публикация в своя профил във Facebook украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, напомня какво е писал за войната още когато избухна в пълномащабен вариант. Казах, че това ще доведе до преформатиране на Руската федерация, напомня той. И посочва, че процесът тече – именно защото сега Русия се сблъсъка с безпрецедентна криза за горива и не може да защити критичните си петролни обекти от удари, а те имат многостранен ефект: включително и този, че възстановяването след всеки удар е все по-трудно. Машовец прави бърза сметка – Русия в момента произвежда по около 85 000 тона бензин всеки ден. За руския граждански сектор обаче трябват по 110 000 тона на ден, а 1000-1500 тона трябват за руската армия в Украйна. В Омската рафинерия, преди вчерашния украински удар, са се произвеждали около 11% от бензина в Русия.

Queues have formed at petrol stations in Omsk following the attack on the oil refinery. pic.twitter.com/1ApyWEQRPS — WarTranslated (@wartranslated) July 6, 2026

За дизела Машовец представя средната сметка – около 5,9 млн. тона месечно се правят в Русия, гражданският сектор има нужда от до 2,2 млн. тона. Дотук добре – но основното производство е отвъд Урал, в Сибир и Далечния изток т.е. дизелът трябва да бъде доставян в европейската част на Русия. А руските железници са заети приоритетно да прекарват военни товари и дизелът закъснява много, докато големи руски компании, които са си го поръчали, си го препродават докато още е на път. Така фактически дефицит в Западна и Южна Русия има. Така че въпросът е – колко е близо Руската федерация до преформатиране, като е желателно отговорът да бъде даден в тонове бензин и дизел, заключва украинският анализатор.

A resident of Omsk reports on the situation at petrol stations following today’s attack on the oil refinery. pic.twitter.com/e7p2lRA9D9 — WarTranslated (@wartranslated) July 6, 2026

Русия също нанася жестоки поражения

Украинският премиер Юлия Свириденко говори специално за един от руските удари през вчерашния 6 юли – по думите ѝ, най-страшните разрушения на гражданска инфраструктура заради руска атака от началото на пълномащабната война в Украйна. Става въпрос за град Вишнево, в Киевска област. 500 служители на украинската спешна служба и над 400 полицаи работиха за отстраняване на щети, около 500-600 души са били евакуирани. Със сигурност това стана, защото Русия е уцелила склад за взривни вещества и смазочни материали и е имало много вторични взривове – има официално разследване как се е стигнало до това руснаците да знаят къде да ударят - ОЩЕ: Пак украински огън изгаря Санкт Петербург. Данни за пламнали танкери с бензин за Крим, Русия говори за уцелен ракетен завод (ВИДЕО)

Prime Minister Yuliia Svyrydenko said the destruction in Vyshneve after a secondary detonation on July 6 was the worst residential-sector damage of Russia’s full-scale invasion. Around 500 rescuers and more than 400 police are working at the site. She said the government will… pic.twitter.com/76Emh7hbRD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 6, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 56 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 6 юли е имало 255 бойни сблъсъка спрямо 256 на 5 юли. Руснаците са хвърлили 267 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 25 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3110 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 200 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9556 FPV дрона, което е с около 700 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

36 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, а североизточно от Покровск – в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 34 руски пехотни атаки: интересно защо, след като Константиновка уж е превзета от руснаците, ако се вярва на Путин. Не е имало обаче нито една руска пехотна атака в Краматорското направление, от Часов Яр към Константиновка. Украинският военен анализатор Олександър Коваленко посочва, че нещата в Покровското направление за руснаците съвсем не са розови предвид седмици наред уверения от Z-канали, че руската армия вървяла към Добропиля, която е на 10-тина километра северно от Покровск. 14 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област. 24 руски пехотни атаки са организирани в Славянското направление, също толкова са били и в съседното от север Лиманско направление. 10 руски пехотни атаки е имало в пограничния район на Суми и Курска област.

🚀 The Air Assault Forces' 7th Rapid Response Corps became the first formation within the Air Assault Forces to deploy the latest Fire Point loitering munition systems and has already begun disrupting russian logistics in the Pokrovsk sector.



🎯 Enemy UAV, ammunition, and fuel… pic.twitter.com/G8uvZEzbM7 — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) July 6, 2026

ОЩЕ: Дори подмамени от Путин, САЩ признаха, че силните "карти" са в Украйна. Русия подправя още супата от лъжи за Константиновка (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 123 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 108 – 12 от останалите дронове са нанесли удари на 10 места в Украйна, уточняват украинските ВВС в сутрешната си сводка. В Харков е уцелена бензиностанция и е ранена една жена, а в Полтавска област – индустриално предприятие, украинската спешна служба обаче по традиция не казва какво точно, а само, че пожарите там са овладени. Z-каналът "Два майора" твърди, че имало удар в охладителна кула на втори енергоблок на Курската АЕЦ, който е „новостроящ се“, а 12 дрона били унищожени при централата. И добавя, че имало няколко украински контраатаки на фронта заради срещата на НАТО в Турция, като те не успели да постигнат „значителен успех“ – ОЩЕ: Над 430 дрона за една нощ към Москва и областта: Признание от кмета на руската столица

Заглавната снимка е генерирана с помощта на ИИ инструмента ChatGPT