Войната в Украйна:

Земята се разцепи без трус: Вулкан от кал и газ изригна в Албания (СНИМКА)

07 юли 2026, 10:54 часа 317 прочитания 0 коментара
Снимка: Thinkstock
Земята се разцепи без трус: Вулкан от кал и газ изригна в Албания (СНИМКА)

На платото Думре в живописния албански град Белш се случи необичайно и рядко природно явление, при което местни жители станаха свидетели на мощно геоложко изригване насред земеделска местност, предаде албанската медия newsin.al. Без никакви предварителни трусове или предупреждения, земята се е разцепила на голяма площ, изхвърляйки в атмосферата огромни струи природен газ и бълвайки хиляди тонове гореща, богата на сяра кал.

Науката има обяснение

Това явление, известно в науката като „кален вулкан“, наложи незабавни действия от страна на водещи геофизични институти за отцепване на района и извършване на първоначални сканирания на подпочвените слоеве.

Според предварителните технически доклади на геоложките инженери -  това рядко изригване е предизвикано от масивно натрупване на природни газове в дълбоки кухини на карстовата основа на Думре, която е богата на находища от гипс и сол.

Когато налягането на тези газове достигне критична точка, то изтласква подпочвените води и меката почва към повърхността с огромна сила, образувайки кратери, които имитират поведението на традиционните вулкани – но без наличието на разтопена магма.

Скорошни сонарни изследвания разкриха, че вътрешните канали на това изригване се простират на стотици метри дълбочина в земните недра. ОЩЕ: Червената река: Властите в Аржентина разследват необичайно явление (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Безопасно ли е?

В момента се водят оживени дискусии относно непрекъснатия мониторинг на състава на отделяните газове, с цел да се гарантира пълната безопасност на жилищните райони и земеделските стопанства, заобикалящи този нов геоложки обект.

Междувременно специалисти по околната среда изследват минералните свойства на новопоявилата се кал; поради високата концентрация на сяра и калций, тя може да притежава значителна терапевтична стойност за сферата на естественото лечение. ОЩЕ: Необичайни облачни образувания забелязаха в Гърция (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Вулкан Албания Изригване феномен кал
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес