Земята се разцепи без трус: Вулкан от кал и газ изригна в Албания (СНИМКА)

На платото Думре в живописния албански град Белш се случи необичайно и рядко природно явление, при което местни жители станаха свидетели на мощно геоложко изригване насред земеделска местност, предаде албанската медия newsin.al. Без никакви предварителни трусове или предупреждения, земята се е разцепила на голяма площ, изхвърляйки в атмосферата огромни струи природен газ и бълвайки хиляди тонове гореща, богата на сяра кал.

Науката има обяснение

Това явление, известно в науката като „кален вулкан“, наложи незабавни действия от страна на водещи геофизични институти за отцепване на района и извършване на първоначални сканирания на подпочвените слоеве.

Според предварителните технически доклади на геоложките инженери - това рядко изригване е предизвикано от масивно натрупване на природни газове в дълбоки кухини на карстовата основа на Думре, която е богата на находища от гипс и сол.

Когато налягането на тези газове достигне критична точка, то изтласква подпочвените води и меката почва към повърхността с огромна сила, образувайки кратери, които имитират поведението на традиционните вулкани – но без наличието на разтопена магма.

Скорошни сонарни изследвания разкриха, че вътрешните канали на това изригване се простират на стотици метри дълбочина в земните недра. ОЩЕ: Червената река: Властите в Аржентина разследват необичайно явление (ВИДЕО)

Безопасно ли е?

В момента се водят оживени дискусии относно непрекъснатия мониторинг на състава на отделяните газове, с цел да се гарантира пълната безопасност на жилищните райони и земеделските стопанства, заобикалящи този нов геоложки обект.

Междувременно специалисти по околната среда изследват минералните свойства на новопоявилата се кал; поради високата концентрация на сяра и калций, тя може да притежава значителна терапевтична стойност за сферата на естественото лечение. ОЩЕ: Необичайни облачни образувания забелязаха в Гърция (СНИМКА)