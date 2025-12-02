Уж беше голям трансферен удар за Лудогорец, но се провали гръмко и си отива вкъщи

Считаният за трансферн удар в Лудогорец Емерсон Родригес ще премине в Депортиво Кали - клуб от родината му Колумбия, през тази седмица. Крилото така и не успя да се адаптира към българския футбол, което логично води до изходящ трансфер. 25-годишният състезател води преговори с този отбор от известно време за личните си условия, съобщи PlanetaGlorioso. По този начин "орлите" освобождават квота за футболисти извън Европейския съюз.

Емерсон Родригес напуска Разград

Родригес трудно намира място в стартовия състав на Лудогорец в конкуренцията на Кайо Видал, Бърнард Текпетей и Ерик Маркуш, като от пристигането си през януари 2025 година има 19 мача за първия отбор, 2 гола и 4 асистенция, а също така често се подвизава и във втория състав във Втора лига. Там е вкарал 2 гола в осем мача.

Самият футболист е роден в град Буонавентура и е юноша на Милионариос, но дойде в България като играч на Интер (Маями) от американската Мейджър лига. Според сайта transfermarkt.com, разградчани са платили за него 1,1 милиона евро, а актуалната му оценка е 1,5 милиона евро. 25-годишният футболист има договор с родния хегемон до декември 2027 година с опция за удължаване с още една. Евентуалното му преминаване му в Депортиво (Кали) ще стане или с трансфер, или с наем.

Депортиво (Кали) – евентуалният бъдещ клуб на Емерсон Родригес, завърши на 13-о място през изминалото първенство и пропуска плейофите за титлата, както и със сигурност клубните турнири на Южна Америка.

