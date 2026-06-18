Юноша на Левски, който мечтае да стане шампион със "сините", остана без отбор

Роден национал остана без отбор и ще трябва да си търси нов през летния трансферен прозорец. Става въпрос за Божидар Краев, чийто договор с Уестърн Сидни Уондърърс изтече след края на кампанията и не бе подновен. Бившият футболист на Левски прекара два сезона в австралийския тим, в които записа 55 участия. Той се отчете с 15 попадения и 2 асистенции по време на престоя си в Сидни.

Божидар Краев приключи с Уестърн Сидни Уондърърс

Преди да подпише с Уестърн Сидни Уондърърс, Краев бе в редиците на друг австралийски клуб - Уелингтън Финикс. Преди това той е играл за отборите на датския Мидтиланд, Левски и португалските Фамалиако и Жил Висенте. Възможността 28-годишният полузащитник, който е юноша на "сините", да се върне в Първа лига не е изключена. Преди известно време той бе специален гост в подкаста на "Код Спорт", където разкри, че един ден би искал отново да играе на "Герена".

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По време на дните си на "Герена" Краев бе смятан за един от най-перспективните български таланти. Впоследствие кариерата му не се разви точно по очакванията, но той все пак се докосна до световния футбол. Краев си спомни за престоя си в столичния клуб и какво го е принудило да напусне, а след това обсъди възможността пак да облече синия екип. Той мечтае един ден да се върне и да стане шампион с отбора, от който започна всичко.

"Прекарах общо 3 сезона в Левски, като млад играч се представих добре и очакванията към мен нараснаха. Имаше трудности в началото - имах проблеми с кръста, колебаех се, но през третата година - последната, беше най-добрата за мен. Вкарах 11 гола и бях най-добър реализатор в отбора. Направих трансфера си и влязох в националния отбор", спомня си Краев. "Имах нужда да променя въздуха си след три години в Левски. Бях на 20 години, беше време за мен да направя следващата стъпка и да продължа напред. Надявам се един ден да се върна и да стана шампион с Левски."