В най-горчивия мач в живота си: Капитанът на ЦСКА 1948 направи футболен юбилей

Капитанът на ЦСКА 1948 Диего Медина имаше футболен юбилей в началото на април. Десният бек на “червените“ е редовен национал на Боливия и игра в решаващите мачове за класиране на родината си на финалите на Мондиал 2026. За негова жалост боливийците загубиха финалния бараж от Ирак с 1:2 на 1 април. Именно тогава беше и футболният юбилей на Медина – той изигра своя мач №200 в професионалната си кариера.

Диего Медина: “Винаги съм работил с голяма отдаденост“

Диего Медина даде интервю за “AV Assessoria de Imprensa“ по повод предстоящия си футболен юбилей: “Достигането на 200 мача на 24 години е нещо, което ме изпълва с гордост. Винаги съм работил с голяма отдаденост и професионализъм, още от младежките дивизии. Възможността да достигна до този етап, докато представлявам страната си в толкова важен мач, го направи още по-специално.

Още: “Аз си държа на победа на ЦСКА срещу Левски! А аз ще ходя на мача, трябва да има какво да гледам“: Прогнози “В мишената“

“Това постижение не е крайна точка“

За съжаление, резултатът не беше този, който искахме. Знам, че все още имам много да подобрявам. Това постижение не е крайна точка, а стимул да продължавам да се развивам. Искам да печеля титли, да водя страната си на големи състезания и да представлявам клуба си с гордост и всеотдайност“. Диего Медина и неговия ЦСКА 1948 завършиха редовния сезон в Първа лига на 3 място. Първият им мач от плейофната фаза ще се изиграе на 25 април, събота, от 13:15 ч., а противник ще бъде вторият Лудогорец.

Още: Огромен удар за фаворита Франция - един от най-важните футболисти отпадна за Мондиал 2026!