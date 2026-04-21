В най-горчивия мач в живота си: Капитанът на ЦСКА 1948 направи футболен юбилей

21 април 2026, 22:37 часа 658 прочитания 0 коментара

Капитанът на ЦСКА 1948 Диего Медина имаше футболен юбилей в началото на април. Десният бек на “червените“ е редовен национал на Боливия и игра в решаващите мачове за класиране на родината си на финалите на Мондиал 2026. За негова жалост боливийците загубиха финалния бараж от Ирак с 1:2 на 1 април. Именно тогава беше и футболният юбилей на Медина – той изигра своя мач №200 в професионалната си кариера.

Диего Медина: “Винаги съм работил с голяма отдаденост“

Диего Медина даде интервю за “AV Assessoria de Imprensa“ по повод предстоящия си футболен юбилей: “Достигането на 200 мача на 24 години е нещо, което ме изпълва с гордост. Винаги съм работил с голяма отдаденост и професионализъм, още от младежките дивизии. Възможността да достигна до този етап, докато представлявам страната си в толкова важен мач, го направи още по-специално.

“Това постижение не е крайна точка“

За съжаление, резултатът не беше този, който искахме. Знам, че все още имам много да подобрявам. Това постижение не е крайна точка, а стимул да продължавам да се развивам. Искам да печеля титли, да водя страната си на големи състезания и да представлявам клуба си с гордост и всеотдайност“. Диего Медина и неговия ЦСКА 1948 завършиха редовния сезон в Първа лига на 3 място. Първият им мач от плейофната фаза ще се изиграе на 25 април, събота, от 13:15 ч., а противник ще бъде вторият Лудогорец.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Медина ФК ЦСКА 1948 Световно първенство по футбол 2026 Боливия отбор
