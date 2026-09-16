Нова аномалия: Ел Ниньо в Тихия океан блокира атлантическите бури

Тази година сезонът на атлантическите урагани е необичайно спокоен благодарение на влиянието на мощното Ел Ниньо.

Ел Ниньо и влиянето му върху тропическите бури

Според Националния център за урагани на САЩ, досега в региона са се развили само пет слаби и краткотрайни тропически бури. Метеорологът от Центъра за прогнозиране на времето Ник Новела потвърди, че сезонът през 2026 г. се е превърнал в най-дългия в съвременната история, без нито една буря с ветрове над 119 км/ч.

Експертът от Държавния университет на Колорадо Фил Клоцбах отбеляза, че общата активност на бурите в Атлантическия океан в момента е само 7% от средната за това време на годината.

Причината за това явление е масивният климатичен феномен Ел Ниньо в Тихия океан, който буквално потиска зараждащите се циклони в Атлантическия океан. Той е предизвикал рекордна промяна на вятъра: мощни източни течения на ниска надморска височина и западни течения в горните слоеве на атмосферата просто разкъсват бурите дори край бреговете на Африка. Ситуацията се изостря от сухия въздух, съдържащ пясъчни частици от Сахара, и високото атмосферно налягане, което изтласква въздушните маси към повърхността.

Професорът по метеорология в Масачузетския технологичен институт Кери Емануел обясни, че въпреки топлата вода, атмосферата се е затоплила още по-бързо. Тъй като ураганите се подхранват от температурната разлика между водата и въздуха, това съотношение смекчава бурята. Ученият обаче предупреждава, че когато Ел Ниньо отслабне, прегрятият океан може да предизвика изключително активен сезон следващата година.

В същото време Ел Ниньо предизвика обратната ситуация в Тихия океан, където ураганната активност е почти два пъти по-висока от нормалната. Метеоролозите обаче настояват за продължаваща бдителност, тъй като дори по време на спокойни сезони отделни урагани (като Андрю през 1992 г.) могат да причинят катастрофални щети, особено в Мексиканския залив.

Прочетете също: Опасен сценарий: Ел Ниньо може да превърне Амазонка в савана

Скорошно проучване показва, че явленията Ел Ниньо са станали почти два пъти по-силни през последните 40 години, отколкото през предходните 1000 години. Според тях тази година се очаква най-силното явление в историята на Земята за последното хилядолетие.

Проучването, проведено от екип от Университета на Мичиган, изследва корали на островите Галапагос, за да оцени интензивността на предишни събития. Новият анализ установи, че явленията Ел Ниньо през последните 40 години са били с близо 40% по-силни, отколкото през предходните 1000 години.

Според водещия автор на изследването, професор Джулия Коул, данните показват, че в историята на Земята не е имало периоди, когато Ел Ниньо да е било толкова силно, колкото днес. Данните показват, че интензивността на Ел Ниньо се променя паралелно с покачването на глобалните температури. Освен това е вероятно мащабните Ел Ниньо от последните 40 години да не са норма в контекста на последните хиляда години.