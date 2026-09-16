ГЕРБ с остри обвинения за натиск върху Сметната палата и манипулиране на данни

"Ще сезираме компетентните европейски и национални институции." Това заяви депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова в декларация от името на парламентарната група. Тя предупреди за възможен политически натиск от страна на изпълнителната власт и опит Сметната палата да бъде използвана за политически цели.

По думите на Петкова ще бъдат сезирани Евростат, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Международната организация на върховните одитни институции, Фискалният съвет, Българската народна банка и Националният статистически институт.

Петкова припомни, че в началото на юли Народното събрание е възложило на Сметната палата да извърши извънреден одит за съответствието при финансовото управление на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за периода от 1 януари 2020 г. до 30 май 2026 г. Срокът за приключване на проверката е 30 септември тази година. Още: За готвена схема с дефицита и за документи със задна дата: ГЕРБ ще сигнализира български и европейски институции

"Още при обсъждането на проекта на решение и мотивите към него стана ясно каква е целта на одита - търсене на оправдания от страна на управляващото мнозинство за скандалния бюджет за 2026 г. с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт на страната", заяви депутатът.

Според нея внимателният прочит на мотивите към решението на парламента показва, че "вместо да се дефинира обхватът на проверката, управляващото мнозинство в Народното събрание изрично указва на одиторите до какви констатации и заключения трябва да достигнат".

Петкова определи това като грубо нарушение на принципите за независимост и обективност на одита. Тя добави, че въпреки това ГЕРБ са подкрепили решението, тъй като не са имали притеснения относно периода на проверката.

В хода на извънредния одит на АПИ до ГЕРБ-СДС е постъпила тревожна информация за "неправомерна и системна намеса на изпълнителната власт върху одитирания обект", твърди Петкова. Още: Милиони, скъпи къщи и стотици хиляди доходи: Шефовете на регулаторите забогатяват

Според нея това се потвърждава и от информация, представена по време на парламентарния контрол на 4 септември от премиера Румен Радев.

"На 8 септември публично оповестихме, че разполагаме с данни, съгласно които след устни указания от Министерството на финансите служители на АПИ изготвят документи, на база на които разходи за дейности, които се отнасят за 2026 г., се прехвърлят към приключилия бюджет на 2025 г., за да бъде намален дефицитът от 5,7% за 2026 г., респективно да бъде увеличен дефицитът за изтеклата бюджетна 2025 г.", заяви Петкова.

По думите й това е в пряко противоречие с вече валидираните и официално отчетени данни от Министерството на финансите, НСИ и Евростат.

"Безспорно това представлява опит за умишлено въвеждане в заблуждение и на контролните органи на Сметната палата", каза Петкова. Тя добави, че целта е манипулираните данни да бъдат легитимирани чрез одитния доклад на Сметната палата.

Петкова посочи още, че регионалният министър Иван Шишков е заявил пред депутатите, че му е връчен доклад от Сметната палата относно резултатите от извършен одит на АПИ във връзка с решение на Народното събрание.

От ГЕРБ обаче поискали официално от Сметната палата и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да получат документа.

"На 10 септември 2026 г. истината излезе наяве. В отговор на нашето искане получихме писмо от Сметната палата, в което посочва, че такъв окончателен одитен доклад няма", заяви Петкова.

Ден по-късно Сметната палата публично потвърди позицията си, че към този момент няма приети окончателни одитни доклади по проверките на АПИ.

"Става явно, че няма и проект на одитен доклад, който да е връчен както на председателя на Управителния съвет на агенцията, така и на министъра на регионалното развитие и благоустройството", твърди Петкова. Още: Евродепутатите ни: Майдел и Йончева с по половин милион евро в сметките, други живеят само на заплата

По думите й одитът все още е на етап изпълнение. След приключването му трябва да бъде изготвен проект на одитен доклад, който да премине през процедурите за контрол на качеството, предвидени в Закона за Сметната палата и процедурните наръчници. След това документът трябва да бъде връчен на настоящия председател на Управителния съвет на АПИ и на ръководителите на агенцията през одитирания период.

Депутатът от ГЕРБ попита кой е предоставил на министър Шишков несъществуващия според нея доклад на Сметната палата, който отразявал резултатите от все още неприключилата проверка на АПИ.

Петкова постави и въпроса кой е казал на министъра "че сумата в размер на 1 милиард и 20 милиона лева се отнася за 2025 г., а не за 2026 г., след като в две писма Сметната палата официално заяви, че не са изготвени и няма нито проект на доклад, нито окончателен одитен доклад от извършен одит на АПИ".

"Това, на което ставаме свидетели, колеги, е опасен прецедент", заяви народният представител. Според Петкова случващото се нанася и репутационна щета върху страната.

"Това е риск за финансовата стабилност на страната. Този скандал няма да бъде потулен", каза тя.