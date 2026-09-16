Синелибри 2026 се открива с "Мастило" на Дани Бойл (ВИДЕО)

Новият филм на Дани Бойл ще ознаменува началото на 12-ия Международен кино-литературен фестивал Синелибри. След като даде старт на фестивала във Венеция, един от най-престижните кинофоруми в света, "Мастило" ще бъде излъчен в зала 1 на НДК на 15 октомври непосредствено след официалната церемония по откриване на Синелибри 2026. Това ще бъде единствената прожекция на "Мастило" в рамките на фестивала тази есен и единствената възможност зрителите да оценят филма преди световната му премиера през януари 2027.

Снимка: Синелибри

Определян като "експлозивна кинематографична въртележка", творба с невероятна визуална енергия и стилистичен арсенал, "Мастило" разказва за една от най-влиятелните и противоречиви фигури в съвременния свят – медийният могул Рупърт Мърдок. Адаптация по пиеса, филмът драматизира придобиването на западналия вестник "The Sun" от австралийския издател през 1969 г. и превръщането му в изключително влиятелен таблоид с агресивен фокус върху сензацията, пикантериите и скандала. Според критиката "Мастило" не е толкова конвенционална биографична история за Мърдок и неговата фамилия, колкото предистория на съвременната медийна среда с кликбейта, възмущението в социалните мрежи, политическата поляризация и третирането на вниманието като стока. Рупърт Мърдок и редакторът Лари Ламб може да не са сред "идеолозите" на булевардната журналистика в исторически план, но имат ключова роля за нейното модернизиране и радикализиране, както и за глобалното разпространение на нейния модел. Не подлежи на съмнение приносът на Мърдок за превръщането на таблоидите в мощен инструмент за политическа пропаганда през втората половина на XX век. "Мастило" повдига неудобния и болезнено актуален въпрос: кой носи отговорност за успеха на булевардната преса – издателят, журналистите или публиката?

Дани Бойл е сред най-изявените британски кинорежисьори на своето поколение, артист с разностранни интереси, който не се бои да експериментира. След знакови филми като "Трейнспотинг" (1996), адаптация по романа на Ървин Уелш, приключенската драма "Плажът" (2000), адаптация по романа на Алекс Гарланд, "Беднякът милионер" (2008), който печели "Оскар" в осем категории, "127 часа" (2010) и неординарната биографична драма "Стив Джобс" (2015), Бойл се впуска в екранизация на съвременна пиеса, която привлича вниманието му още през 2019 г. Автор е номинираният за награда "Тони" драматург Джеймс Греъм, който поема отговорността да напише и филмовия сценарий.

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Начело на внушителния актьорски състав във филма е Гай Пиърс (Рупърт Мърдок), партнират му блестящо Джак О’Конъл като властния прагматик Лари Ламб и Клеър Фой в ролята на британската журналистка Джойс Хопкирк, първата редакторка на женската секция на "The Sun". От концептуална гледна точка едва ли има по-подходящ избор за откриване на тазгодишното издание на фестивала. Със своя динамичен заряд и зрелищен визуален език филмът на Дани Бойл не само илюстрира мотото на Синелибри 2026, но и отприщва каскада от въпроси за медийното съдържание, механизмите на зрелището и начина, по който те моделират възприятието ни за света. В този смисъл филмът се превръща и в своеобразен ключ към част от темите и идеите, заложени във фестивалната програма.

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Билети за церемонията по откриване и премиерата на "Мастило" на 15 октомври вече са в продажба тук: https://epaygo.bg/3185539248.