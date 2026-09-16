София става център на глобалнa дискусия за градовете на бъдещето с GeoSofia 2026

Международният форум събира в столицата водещи учени и експерти, които търсят технологични решения за по-интелигентно управление на градовете и по-добра градска среда

Как ще изглеждат градовете, когато изкуственият интелект стане част от начина, по който ги планираме и управляваме? Как данните могат да помогнат за оптимизиране на трафика, по-устойчива градска среда и по-навременна реакция при природни бедствия? Защо е важно да тестваме едно градско решение виртуално, преди да го приложим в реалния свят?

Тези и още въпроси ще бъдат сред основните теми на GeoSofia 2026 – международен научен форум, който ще превърне София в място за среща на световната експертиза в областта на геоинформатиката, пространственото моделиране, големите данни, изкуствения интелект и интелигентните градове.

Събитието ще се проведе от 28 септември до 2 октомври 2026 г., а негов домакин е Институт GATE към СУ "Св. Климент Охридски". Столична община е партньор на форума.

В продължение на пет дни в София ще се срещнат водещи международни учени и изследователи, експерти по геоинформатика и геопространствени технологии, специалисти по изкуствен интелект и обработка на данни с различна времева и пространствена резолюция, представители на университети, научни организации, технологични компании и публичния сектор.

Днес градовете разполагат с огромно количество данни – за движението на хора и автомобили, инфраструктурата, околната среда, сградите, земеползването...

Следващата голяма стъпка е тези данни да бъдат превърнати в знание чрез симулации на възможни решения и визуализации в реално време.

Именно това е фокусът на GeoSofia 2026 - как съвременните технологии могат да помогнат не само да наблюдаваме градовете, а да разбираме по-добре как функционират и да планираме развитието им на базата на данни.

Сред ключовите технологии са 3D и 4D моделирането, пространственият анализ, изкуственият интелект, цифровите двойници, 3D кадастрални решения и платформите за интелигентни градове.

София вече има конкретен пример за подобен подход. Институт GATE разработва цифров двойник на столицата в партньорство със Столична община и Софияплан - цифрова среда, която събира и визуализира информация за града и предоставя анализ, симулации и изследване на различни градски процеси и сценарии.

Така въпросът, на който отговаря цифровият двойник, вече не е само какво се случва в града, а какво би се случило, ако направим дадена промяна.

Как ще се отрази нова организация на движението? Как един инфраструктурен проект ще промени средата около него? Къде са най-уязвимите зони при високи температури? Как градът може да бъде по-добре подготвен за природни бедствия?

Технологиите дават възможност част от тези сценарии да бъдат изследвани предварително.

Три международни форума – една обща тема

GeoSofia 2026 обединява три престижни международни научни конференции:

21st International 3D GeoInfo Conference – 28–29 септември, посветена на развитието на 3D геоинформационната наука и технологии и тяхното приложение в градското планиране, управлението на инфраструктурата, реакцията при бедствия и адаптацията към климатичните промени.

10th International Smart Data and Smart Cities Conference – 29 септември – 1 октомври, която поставя във фокус градските иновации, интелигентните технологии, анализа на геопространствени данни, цифрови двойници и устойчивото развитие на градовете.

International FIG Workshop on LADM & 3D LA – 1–2 октомври, подкрепен от International Federation of Surveyors (FIG), с акцент върху управлението на земята, 3D моделирането на територии и развитието на стандарти и практически решения за пространствени данни.

Трите конференции събират различни научни и професионални общности около един от най-важните въпроси пред съвременните градове: как да използваме технологиите, за да вземаме по-добри решения за хората и средата, в която живеят.

Зад научните термини стоят теми, които все по-пряко засягат ежедневието:

Как ще се движим в градовете на бъдещето?

Как ще се адаптираме към климатичните промени?

Как ще планираме инфраструктурата в условията на бързо променяща се градска среда?

Как изкуственият интелект и данните могат да подпомогнат управленческите решения?

И как да използваме данните така, че технологиите да водят до реално по-добро качество на живот?

Връзката между научните разработки и тяхното реално приложение ще бъде сред акцентите на GeoSofia 2026. За пет дни София ще бъде място, където науката, технологиите и реалните градски предизвикателства ще се срещнат в един общ разговор – за градовете, в които ще живеем утре.