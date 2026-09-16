Още една зъболекарска услуга поема НЗОК

Националната здравноосугирителна каса (НЗОК) ще покрива още една дейност при стоматолог. Това е разписано в рамковия договор между зъболекарите и касата. Промяната влиза в сила от 1 ноември тази година. Така и възрастните вече ще имат право на безплатен преглед и 4 пломби или 4 изваждания на зъб. Договорът беше подписан в присъствието на министъра на здравеопазването. Още: Зъболекари протестираха срещу промени, които могат да оставят много пациенти без дентална помощ

Припомняме, че до момента, по силата на предишния договор между стоматолозите и касата общият лимит беше три лечебни дейности на година, плюс годишният преглед. Изключение се прави за бременни жени, които имат право на допълнителен преглед в рамките на годината.

От зъболекарския съюз искат парите за дентална помощ догодина да се увеличат и да са 5% от бюджета на НЗОК.

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