Барселона взе решение за "египетския Холанд", който изгря на Мондиал 2026

Ръководството на Барселона предприе решителни стъпки, за да си гарантира дългосрочното бъдеще на един от най-големите си таланти. Става въпрос за египетската сензация Хамза Абделкарим. Клубът предложи на тийнейджъра изключително изгоден нов договор само няколко месеца след окончателното му пристигане на "Камп Ноу". 18-годишният футболист, който си е спечелил престижното прозвище "Холанд от Нил", вече е обвързан с каталунския гранд до 2030 година.

Барселона обвърза младата си звезда с договор до 2030 година

Това ново споразумение идва само няколко месеца, след като през юни каталунският гранд превърна в постоянен трансфера му от египетския Ал Ахли срещу сума от 1,5 милиона евро. Предишният му договор първоначално трябваше да изтече през 2029 година, но след блестящ старт в първия отбор ръководството реши да действа бързо. Абделкарим получи значително увеличение на заплатата, а клаузата му за откупуване бе повишена до внушителната сума от над 100 млн. евро, според ESPN, за да го предпази агресивно от потенциални ухажори.

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Младият нападател е обект на ласкави сравнения с талисмана на Манчестър Сити - Ерлинг Холанд, което му донесе прозвището "Холанд от Нил" и "египетския Холанд". Вместо да се плаши от големите очаквания, Абделкарим активно приема сравнението с плодовития норвежец: "Когато някой ме попита кои играчи уважавам и от кого се уча, мисля, че Холанд е невероятен нападател. Той има много силни страни. Винаги, когато го гледам, откривам нещо, от което мога да се поуча, и нещо, което мога да направя, за да подобря играта си. Всички знаем колко е добър в отбелязването на голове. Винаги е на правилното място. Това е нещо, от което можеш да се поучиш. Разбирам защо казвате, че съм "Холанд от Нил".

Пътят на Абделкарим към първия отбор на Барселона

Развитието на Абделкарим през изминалата година беше наистина впечатляващо. Първоначално привлечен във втория отбор през януари миналата година, той прекара втората половина на сезона като основен играч в състава до 19 години. През лятото обаче популярността му скочи до небесата, след като през май направи дебюта си в националния отбор на Египет. Впоследствие той взе участие в четири от петте мача на "фараоните" на Световното първенство в Северна Америка.

Решавайки да се върне в Испания с минимална почивка, тийнейджърът се възползва от шанса си да впечатли Ханзи Флик. Солидният му принос от четири гола в пет приятелски мача от предсезонната подготовка затвърди мястото му в първия отбор, което в крайна сметка доведе до дебюта му в Ла Лига срещу Райо Валекано през август. След като беше включван в състава за всеки мач през първите шест срещи на Барселона през този сезон, Абделкарим сега трябва да прояви търпение, тъй като се намира в претъпкана конкуренция за място в атаката. В момента той е третият избор за класически нападател след Рафиня и Габриел Жезус. Египетският талант ще трябва да извлече максимума от минутите си като резерва, за да се изкачи в йерархията и да се утвърди като титуляр на "Камп Ноу".

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