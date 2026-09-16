Fibank подкрепя „Бербатов: Разкодиране“

Националното турне на Димитър Бербатов започна на 9 септември от родния му Благоевград и ще премине през общо 14 български града

Преди големите стадиони има една малка футболна врата. Преди аплодисментите - първа тренировка. Преди големия успех - десетки малки решения, които никой не вижда. А преди Димитър Бербатов да се превърне в едно от най-разпознаваемите български имена по света, има едно момче от Благоевград и една мечта. Именно към онова, което остава скрито зад успеха, разказва Бербатов от тази есен. Само че този път не на футболния терен, а на театралната сцена.

Fibank (Първа инвестиционна банка) застана като основен партньор на „Бербатов: Разкодиране“ - новия авторски сценичен проект на Димитър Бербатов и националното турне, което ще го срещне с публиката в различни градове на България.

Проектът не е спортно шоу, не е мотивационна лекция и не е сценична версия на биографията на един много успял футболист. Това е личен разказ, в който самият Бербатов отвежда зрителите към изборите, съмненията, страха, характера, дисциплината и цената да стигнеш до върха. Режисурата е поверена на Яна Титова, сценографията е на Мирела Василева, а специално създадената музикална среда е дело на Владимир Ампов - Графа.

Може би най-точното описание на идеята зад проекта е едно изречение от неговата концепция: „Това не е спектакъл за успеха. Това е спектакъл за пътя“. Когато гледаме човек, който вече е стигнал върха, лесно забравяме колко далеч е изглеждал той в началото. Истински интересните истории не започват с купата, медала или договора. Започват много по-рано - с навика, който някой изгражда; с нежеланието да се откажеш; с първата цел, която си поставяш; с решението да отложиш нещо днес заради нещо по-важно утре.

Точно тук историята на „Бербатов: Разкодиране“ се пресича с една тема, която е важна за Първа инвестиционна банка - умението още като дете да се научиш да поставяш ясни цели, да правиш свободни избори и постепенно да поемаш отговорност за тях. Затова и банката разработи програмата My First Bank за деца и тийнейджъри.

Програмата на ПИБ събира в едно разплащателна сметка, дебитна карта и мобилно банкиране, съобразено с възрастта на детето. През My Fibank децата могат постепенно да се учат да следят парите си, а родителите да запазят необходимия контрол. В приложението могат да се поставят задачи и предизвикателства, свързани с парична награда, а тийнейджърите имат възможност и да спестяват чрез отделни спестовни сметки. Идеята е финансовите навици да започнат да се изграждат още от ранна възраст.

Защото и финансовата култура, подобно на спорта, не се появява изведнъж на 18 години. Тя се възпитава и тренира. Първата малка сума, която детето решава да не похарчи. Първата цел, за която започва да събира пари. Първото осъзнаване, че между „искам“ и „мога да си позволя“ има разлика. Да, това са малки решения, но точно от такива решения започват големите победи.

Първото представление на „Бербатов: Разкодиране“ беше на 9 септември 2026 г. в Драматичен театър „Никола Вапцаров“ в град Благоевград, а билетите бяха разпродадени. След него турнето продължава към още 13 града: на 1-ви октомври в град Пазарджик, след това в Стара Загора, Плевен, Русе, Хасково, Велико Търново, Казанлък, Шумен, Габрово, Варна, Бургас, Пловдив и София.

Вижте актуалния календар на турнето и билетите

И ако досега говорихме за малките решения, създали големия футболист Димитър Бербатов, то в края на нашата публикация ще припомним и малките решения, които днес го отвеждат до театралната сцена. Неговият актьорски талант също не се е родил днес. През годините Бербатов има многократно досег с малкия екран, защото освен феновете по трибуните, явно и камерата много го обича.

Ще Ви припомним участието му в една реклама на Fibank, останала в съзнанието на зрителите с фразата: „Господинът от Лондон!“ В нея той си партнираше с британския актьор Бен Крос. Видеото се превърна в една от най-запомнящите се банкови реклами от онези години. Петнадесет години по-късно ролята му вече е много по-голяма. Този път той играе себе си пред пълна зала: https://www.youtube.com/watch?v=KD9Gb9v57E0&t=1s