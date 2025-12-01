Спорт:

Веласкес: Наско Сираков е страхотна личност – честен, откровен, директен и буди доверие

01 декември 2025, 14:38 часа 890 прочитания 0 коментара
Треньорът на Левски Хулио Веласкес се изказа ласкаво за мажоритарния собственик на клуба Наско Сираков. Испанският специалист даде дълго интервю пред своя сънародник Хосе Давид Лопес, в което говори за работата си начело на „сините“, амбициите на родния гранд, както и битката на тима, който в момента се бори за три отличия – титлата в Първа лига, Купата на България, както и Суперкупата на страната.

Веласкес сподели, че е много доволен от представянето на Левски до момента. Той заяви, че феновете на тима вече мечтаят за спечелването на трофеи, а това е голямата цел пред него – да донесе поне едно отличие във витрината на „сините“.

„На финала ще видим дали сме достойни“

„В началото на този сезон имахме несигурност как ще се справим с толкова мачове - предварителните кръгове на Лига Европа, Лига на конференциите, първенство, Купа на България. Изиграхме много мачове, но отборът се представи фантастично. Представянето е повече от отлично. На първо място сме, продължаваме напред на осминафиналите за Купата през декември, както и за Суперкупата срещу Лудогорец. Можем да се борим за три трофея, феновете мечтаят“.

Хулио Веласкес

„Президентът и собственик Сираков е страхотна личност. Очарован съм от него, защото е много честен и откровен. Директен е и буди доверие. Българският футбол, що се отнася и да националния отбор, не е в най-добрия си момент. Дълъг процес е да се подобрят нещата, зависи от различни фактори. Имаме национали - и млади, като Вуцов или Марин Петков, и опитни, като Кристиан Димитров или нашия капитан Костадинов“.

„Досега сме отлични, но остават още много мачове до края. Хубаво е, когато те спират хората в града и те поздравят винаги с усмивка. Това е безценно. Но ние имаме отговорност пред тези хора и работим ежедневно, мач след мач да ги радваме. На финала ще видим дали сме достойни“, заяви Хулио Веласкес.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Наско Сираков Левски Хулио Веласкес
