Венци Стефанов отправи сериозно предупрежедение към Левски, съжали Крушарски и отказа предложение за работа

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира някои от най-актуалните теми в българския футбол през последните дни. Босът на "белите" даде своето мнение по казуса в Пловдив, битката за титлата в Първа лига, както и се пошегува, че няма да започне свое предаване, вероятно като Велислав Вуцов. Както е известно, в събота се развихри огромен скандал на "Лаута", след като дербито между Локо и Ботев бе прекратено заради абсурдна фенска проява.

Стефанов с интересен коментар за скандала в Пловдив

Пловдивското дерби бе прекъснато, а впоследствие и прекратено, след като фенове на Локомотив уцелиха с бутилка в главата вратаря на "жълто-черните" Даниел Наумов. Последваха остри престрелки между собствениците на двата клуба - Христо Крушарски и Илиян Филипов. Президентът на Славия обаче мисли, че колегата му от "Лаута" е потърпевш от ситуацията: "На днешния празник в Пловдив се случи нещо много неприятно, но това не ме учудва. В Пловдив има хора, които нагнетяват напрежението и е нормално да се стигне до нещо подобно. Грозна работа, разбира се. Единственият потърпевш е Христо Крушарски. Чудя се колко още ще търпи и кога ще му писне наистина да се занимава", заяви той пред Sportal.bg.

Стефанов предупреди Левски за ЦСКА 1948

След това Стефанов коментира битката за титлата. Отборът на Левски е лидер в класирането с 32 точки, следван от ЦСКА 1948 с 29. Босът на "белите" предупреди "сините", че тимът от Бистрица набира устрем: "Битката за титлата ли? Очертава се да е интересна. Левски да внимава, защото ЦСКА 1948 се устремява. Това казвам." Накрая Венци Стефанов се пошегува, че няма намерение за започва предаване като много други хора, защото "ще вземе хляба на журналистите".

