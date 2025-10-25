Войната в Украйна:

"Грешка": Венци Стефанов предупреди Светльо Вуцов за последиците от скандала с националния отбор

25 октомври 2025, 20:49 часа 825 прочитания 0 коментара

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде своето мнение по казуса със Светослав Вуцов, който е един от най-коментираните въпроси през последните седмици. Както е известно, бившият страж на "белите" взе решение временно да не бъде част от националния отбор на България. Причината бе присъствието му предизвиква напрежение в щаба, а и непремерени реплики го карат да се чувства нежелан. Българският футболен съюз не остави ситуацията така и направи среща с Вуцов, новия национален селекционер и шефовете на Левски - Наско Сираков и Даниел Боримиров.

Стефанов с коментар за оттеглянето на Вуцов от националния отбор

Няколко дни след срещата стана ясно, че Вуцов е поставил едно условие, за да се завърне в националния отбор. Според информация на "Мач Телеграф" той е поискал от селекционера Александър Димитров да отстрани от своя щаб треньора на вратарите Николай Чавдаров. Твърди се, че именно той е в основата на скандала. Чавдаров и Вуцов имат известни неразбирателства още от времето, в което работиха заедно в младежкия национален отбор. Венци Стефанов определи решението на Вуцов като грешка.

Светослав Вуцов

Ето какво каза Венци Стефанов:

"Аз мога да кажа само едно нещо – треньор на националния отбор е Димитров, той взима решенията. Светльо Вуцов, ако иска да расте и да го уважават, не може да казва "аз няма да играя, докато този е тук", заяви президентът на Славия. "Играе за националния отбор, трябва да го разбере. Уважавам го. Всеки, когато е млад, допуска грешки. Знам, че някой ден ще разбере грешките си, дано не е фатално за него. Играе добре, дано продължава така. Не може да поставя условия. Имаше един, който не искаше да играе за България, а след това желаеше да е президент. Такива хора не могат да бъдат уважавани от футболната общественост, защото само когато някой дава всичко от себе си за България, само той може да е уважаван."

ОЩЕ: Вили Вуцов: Светльо малко ми се разсърди... щели да му се смеят, че ходи на психолог

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Славия Национален отбор по футбол Венцеслав Стефанов Светослав Вуцов
