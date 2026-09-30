Бивш съперник на Никола Цолов може да получи шанс във Формула 1 още тази година

Един от бившите съперници на Никола Цолов привлече вниманието на шеф във Формула 1. Става въпрос за Фреди Слейтър, който през миналата година се състезаваше с българина във Формула 3. 18-годишният пилот дебютира в серията през 2025 година, а през настоящия сезон беше изпреварен в последния кръг от Уго Угочукву в надпреварата за титлата. Въпреки че сдаде първата позиция, Слейтър получи място във Формула 2 с отбора на Инвикта.

Шефът на Ауди има големи надежди за Фреди Слейтър

Изпълнителният директор на Ауди Матия Биното потвърди плановете си да промотира британския тийнейджър Фреди Слейтър във Формула 1. 18-годишният състезател е част от програмата за развитие на отбора и Биното вярва, че той може да направи прехода към най-елитната автомобилна надпревара в някаква форма още в края на текущия сезон. Двете места в Ауди в момента са заети от 21-годишния Габриел Бортолето и 39-годишния германец Нико Хюлкенберг. Очаква се Слейтър да участва в някоя от свободните тренировки.

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В интервю за официалния сайт на Формула 1 Биното заяви: "Фреди е част от нашата програма за развитие на пилоти. Има голям потенциал и се представя добре. Току-що завърши втори в шампионата. Водеше в класирането преди последния уикенд в Мадрид. Сега завърши втори. Обсъдихме това с него. Това може да се окаже и ценен урок. Понякога обаче не е точно така и всичко ще бъде забравено много скоро. По-важно е какво ще покаже в бъдеще. Задачите във Формула 1 - да, защото това е част от плана за развитие."

Биното не приема нищо за даденост и подчертава, че развитието на Слейтър напредва според плана, но трябва да продължи в същия дух, за да се осъществи плана на отбора да го включи в стартовата решетка. Изпълнителният директор казва, че изкачването на Слейтър във Формула 1 е естественият завършек на неговата кариера, но пътят от дебютант във Формула 2 и пилот, участващ от време на време в свободните тренировки, до дебют в Гран при не е лишен от препятствия.

Пилотите във Формула 1 трябва да притежават суперлиценз на ФИА. За да отговарят на изискванията за получаването му, те трябва да издържат теоретични изпити и да са завършили 80 процента от всеки от два пълни сезона в едно от квалификационните първенства. Формула 3 и Формула 2 са сред тези първенства, а Слейтър вече е преминал и възрастовия праг. След като спечели и италианското първенство във Формула 4, и първенството в ОАЕ, 18-годишният пилот е изпълнил изискването за 40 точки за лиценза благодарение на опита и резултатите си във Формула 3 и Формула 4 през последните няколко години и следователно вече отговаря на условията да се включи в стартовото поле, когато се появи възможност.

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