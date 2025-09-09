Левски вече мисли за зимни трансфери

Българският футболен гранд Левски вече мисли за трансферните си ходове през следващия прозорец. Последното попълнение за "сините" за летния футболен пазар беше Аркам Бурас, но малко след привличането му, в клуба вече записват трансферните цели за зимата. Според информация на „Мач Телеграф“ скаутите на отбора от „Герена“ не изпускат от очи флангови футболист. Той е млад чужденец, който показва, че има потенциал за завидна кариера.

Левски има набелязано крило

Връзката между „сините“ и таланта е Марин Петков, след като се говореше за трансфер на национала първо в Ракув, после и в Италия. Въпреки наличието на още три крила – Карл Фабиен, Радослав Кирилов и Фабио Лима, Хулио Веласкес е бил сигурен в желанието си да привлече още едно със силен десен крак, какъвто е и Петков. Треньорът на Левски може да се похвали с по двама равностойни състезатели на почти всички позиции.

Още: Ивелин Попов остана без отбор, но може да играе още в следващия мач на Левски

"Сините" възнамеряват да го привлекат през януари

Футболистът, който „сините“ са набелязали, остава в полезрението им дори и след затварянето на летния трансферен прозорец. Очакванията са да има развитие през зимата. При тези обстоятелства може отново да се заговори за раздяла с Марин Петков.

До момента сезонът за Левски е много добър. Те остават един от трите непобедени отбора в Първа лига, като записаха 16 точки в 6 мача. По този показател те са равни с лидера в класирането Лудогорец. В Европа „сините“ стигнаха до плейоф за влизане в груповата фаза на Лига на конференциите, но загубиха от АЗ Алкмар с общ резултат 1:6.

Още: Левски иска да разкара трима ненужни в състава на Хулио Веласкес