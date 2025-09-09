Левски вече мисли за зимни трансфери

Войната в Украйна:

09 септември 2025, 12:14 часа 257 прочитания 0 коментара
Българският футболен гранд Левски вече мисли за трансферните си ходове през следващия прозорец. Последното попълнение за "сините" за летния футболен пазар беше Аркам Бурас, но малко след привличането му, в клуба вече записват трансферните цели за зимата. Според информация на „Мач Телеграф“ скаутите на отбора от „Герена“ не изпускат от очи флангови футболист. Той е млад чужденец, който показва, че има потенциал за завидна кариера.

Левски има набелязано крило

Връзката между „сините“ и таланта е Марин Петков, след като се говореше за трансфер на национала първо в Ракув, после и в Италия. Въпреки наличието на още три крила – Карл Фабиен, Радослав Кирилов и Фабио Лима, Хулио Веласкес е бил сигурен в желанието си да привлече още едно със силен десен крак, какъвто е и Петков. Треньорът на Левски може да се похвали с по двама равностойни състезатели на почти всички позиции.

Наско Сираков

"Сините" възнамеряват да го привлекат през януари

Футболистът, който „сините“ са набелязали, остава в полезрението им дори и след затварянето на летния трансферен прозорец. Очакванията са да има развитие през зимата. При тези обстоятелства може отново да се заговори за раздяла с Марин Петков.

До момента сезонът за Левски е много добър. Те остават един от трите непобедени отбора в Първа лига, като записаха 16 точки в 6 мача. По този показател те са равни с лидера в класирането Лудогорец. В Европа „сините“ стигнаха до плейоф за влизане в груповата фаза на Лига на конференциите, но загубиха от АЗ Алкмар с общ резултат 1:6.

