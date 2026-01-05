Голямата легенда на българския футбол Димитър Пенев почина в събота, 3 януари. Кончината на Пенев хвана футболната общност в България неподготвена. И все пак тя успя да си вземе последно сбогом с треньор №1 на България за 20-ти век. Днес, на 5 януари, се проведе поклонението пред Димитър Пенев на Националния стадион „Васил Левски“. В предаването „България днес“ внучката му Надежда си спомни за детството си и преживяванията си с него.

Внучката на Димитър Пенев: „Кръсти ме Надежда – да съм му кадем на Световното“

Ето какво каза Надежда за Димитър Пенев: „Моят дядо беше пример за мен в живота. Кръсти ме Надежда – да съм му кадем на Световното по футбол в САЩ. И така се случи, че наистина спечелихме четвърто място!“ Внучката на Димитър Пенев е родена през 1994 г., само няколко месеца преди Мондиал 1994. Винаги съм била глезена и обгръщана с внимание.

„Когато дядо си идваше, всичко се озаряваше“

Помня, че когато дядо си идваше, всичко се озаряваше – ставаше весело, защото винаги е бил изключително харизматичен, спокоен, забавен. Помня и че ми подари първия телефон, целият светеше. Тогава бе треньор в Китай“. На поклонението пред великия Димитър Пенев присъстваха много официални гости, сред които футболисти от националния отбор, който стана 4-ти в света на Мондиал 1994.

