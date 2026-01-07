Спорт:

Мустафа Сангаре: Чувствам се много добре в Левски, фокусиран съм върху настоящето

07 януари 2026, 10:57 часа

Голмайсторът на Левски Мустафа Сангаре коментира своето бъдеще след зачестяващите слухове, че много скоро може да смени клубната си принадлежност. Както е известно, към централния нападател има сериозен интерес от страна на няколко отбора от чужбина, като най-настоятелен в желанието си да го привлече е тунизийският гранд Есперанс. Африканците искаха звездата на „сините“ още през лятото като дори изпратиха и официална оферта за правата му, но тя бе отхвърлена от ръководството на българския гранд.

Мустафа Сангаре говори пред изданието „Levski.journal“ като сподели, че в момента се чувства отлично на стадион „Георги Аспарухов“ и е фокусиран върху настоящето. Той все пак не изключи възможността да премине в друг отбор, ако се появи такава възможност. На този етап обаче голмайсторът не бърза да напуска Левски.

„Ако в бъдеще се появи възможност, ще мислим“

„Споменавал съм Белгия, както и други страни. В момента се чувствам много добре в Левски. Винаги съм се чувствал комфортно тук, а през този сезон – дори още повече. Засега съм фокусиран върху настоящето. Ако в бъдеще се появи възможност, ще мислим, но към днешна дата съм щастлив тук“.

„Тя беше основно за защита на носа ми след счупването му, преди да замина за Португалия. Психически в онзи момент имах нужда от нея. Сега реших да я сваля. С маската виждах добре, но без нея виждам още по-добре и се чувствам по-свободен. Така че да, това е положителна промяна“, обясни Мустафа Сангаре.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Мустафа Сангаре
